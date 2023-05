​Bairros contemplados com TerPaz têm redução de até 70% em crimes violentos letais, em 2023

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entre os dias 1º de janeiro a 3 de maio deste ano, os crimes violentos caíram em cinco bairros, como no Jurunas e Condor, que apresentou queda de 70%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados na última sexta-feira (5) pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup. Além das reduções nos crimes violentos letais, houve também considerável queda nos roubos nos bairros contemplados pela política pública “Territórios pela Paz (TerPaz)”.

Considerando o crime de roubo, o bairro da Cabanagem, o primeiro a receber o complexo em Belém, registrou este ano, até o momento, 32% de redução em comparação com o ano passado. Já o bairro do Guamá, o último da Capital a ter instalado os serviços da UsiPaz, já contabiliza 34,2% de queda. Além desses, todos os outros bairros contabilizam declínio: Parauapebas (49,9%), Bengui (41,8%), Jurunas/Condor (38,6%), Terra Firme (32,4%), Icuí-Guajará (14,4%), Marituba (11,0%) e Canaã dos Carajás (9,1%).

De acordo com a Segup, a regulação pacífica dos conflitos no interior das áreas atendidas, orientada por padrões não-violentos de sociabilidade e por uma cidadania sem tutela, foram as estratégias adotadas pelo Sistema de Segurança Pública para que os bons resultados fossem colhidos, cita o titular da Segup, Ualame Machado.

“Chegamos com um levantamento de inteligência, com o choque operacional que teve cumprimento de mandados de prisão, abordagens e presença policial permanente, enfim, tudo foi elaborado para permitir que os serviços cheguem para a população e a paz seja mantida. As ações tiveram êxito quando analisamos os números nas áreas atendidas e percebemos a redução”, destaca.

Crimes Violentos Letais

Segundo dados da Siac, os números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam os delitos de homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, tiveram queda em cinc​​o bairros e se mantiveram em dois.

Em 2023, de 1º de janeiro a 3 de maio, o bairro do Jurunas/Condor, que recebeu a sétima UsiPaz, contabilizou 3 CVLI, sendo uma queda de 70% em comparação com 2022 quando houve 10 registros. Além desse, o bairro da Terra Firme também apresentou queda (66,7%), assim como Parauapebas (20,7%), Guamá (30%) e Canaã dos Carajás (75%). Os bairros de Icuí-Guajará e Bengui tiveram manutenção dos índices de crimes violentos.