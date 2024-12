Helder Barbalho reúne com comando da Polícia Militar para avaliar a redução da criminalidade em 2024

Nesta segunda-feira, 30, o governador Helder Barbalho reuniu com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, e os comandos da Polícia Militar, capital e regionais, para avaliar e parabenizar as ações que foram fundamentais para a redução da criminalidade em 2024, que saiu de 4 mil homicídios ou CVLI por ano para 1.900, ou seja, mais de 2.200 vidas preservadas na comparação de 2018 para 2024.

No encontro, o chefe do Executivo estadual enfatizou que este é um momento de reunião com todos os comandos da Polícia Militar, para que seja feito o balanço dos níveis de redução de criminalidade e as estratégias que foram aplicadas neste ano e, assim, já estabelecer o planejamento para 2025, avaliar as estratégias adotadas de forma integrada, para que o Pará reduza, cada vez mais, os indicadores de criminalidade e garanta a paz social à população paraense para o próximo ano.

“Certamente deve-se reconhecer e destacar a importância de mais um ano em que se reduziu a criminalidade violenta letal intencional no estado, e pela primeira vez na história em 18 anos de verificação, nós reduzimos da casa de 2 mil CVLIs, isto representa, principalmente, salvar vidas. Se compararmos 2018 com 2024, em que em 2018 a população era menor do que agora, nós saímos da casa de 4 mil homicídios ou CVLI por ano para 1.900, portanto nós estamos falando de mais de 2.200 vidas preservadas na comparação de 2018 para 2024. Portanto, vamos continuar trabalhando, sabemos que ainda tem muito a fazer, sabemos que ainda temos que agir para reduzir, cada vez mais, e é isto é a nossa busca para 2025, na certeza de que continuaremos avançando com os trabalhos de policiamento e cidadania para promover a paz”, disse o governador Helder Barbalho.

O Pará concluiu o ano de 2024, em contínua redução nos indicadores de criminalidade, tanto no percentual de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que inclui homicídios, latrocínio e lesão corporal seguida de morte; quanto em outros crimes contra o patrimônio, como os roubos. A redução é resultado dos investimentos, trabalho das agências de inteligência e todas as ações integradas pelo sistema estadual de segurança pública.

"Fechamos 2024 com redução na criminalidade violenta intencional, que é o crime que tira a vida, o que demonstra que continuamos no caminho correto. Os números em redução, inclusive com estudos nacionais e independentes, retratam as reduções significativas ao longo do ano, indicando que estamos caminhando, porém, temos a consciência de que muito precisa ser feito e que podemos fazer ainda mais", afirmou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará.

Reduções em 2024

No Pará, em janeiro de 2024, a redução em CVLI alcançou 63% no comparativo com janeiro de 2018, que registrou 404 CVLI’s, apontando a preservação de 256 vidas paraenses.

Em fevereiro, os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), apresentaram redução de 14,71% nos indicadores de criminalidade no comparativo com o mesmo período de 2023, ao registrar, respectivamente, 145 e 170 ocorrências. A queda superou as metas propostas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de menos 3,5%, além da estabelecida no Plano Estadual de Segurança Pública, de menos 4%.

Enquanto em março, a redução de CVLI foi de 49%, se comparado ao mês de março de 2018. Já em Abril de 2024, o destaque foi na queda de 67% no número de homicídios, apresentando o melhor resultado na linha histórica em abril de 2024, considerando todos os meses desde 2010. A redução compreende o comparativo quando comparativo de 2018 e 2024.

Em maio de 2024, o estado registrou uma redução de 61,20% nos CVLI. Enquanto que no mês seguinte, junho, foi também o melhor mês nos últimos 15 anos, apresentando uma queda de 22,03% em relação a junho de 2023. Os números significam a preservação de mais de 1.200 vidas, no comparativo com o primeiro semestre dos anos de 2018 e 2024.

O mês de julho teve redução de 19,57% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), se comparado a 2018. Já o oitavo mês do ano registrou redução de 47,75% nos crimes violentos letais intencionais. E em setembro, o Pará registrou redução de 58,61% quando comparado com setembro de 2018, e ainda, uma redução de 24,31%, quando comparado com setembro de 2023.

No mês de outubro, o Pará seguiu em contínua redução na criminalidade violenta letal intencional, alçando redução de 23,81% nos crimes violentos letais intencionais (CVLI), que inclui homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte se comparado ao mesmo período de 2023. A redução chega a 52% quando comparado a outubro de 2018. Já o penúltimo mês de 2024, novembro, teve queda de 19,34% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), se comparado ao mesmo período de 2023.