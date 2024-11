Inmet prevê clima seco e sem chuvas no nordeste do Pará durante o feriado

Apesar das chuvas espaçadas que caíram na última semana, a previsão climática para Belém durante o próximo feriado é de manutenção do tempo seco e sem chuvas neste final de semana quando será comemorado o feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira (1511). Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a falta de chuva continuará em novembro na região nordeste do Pará. As temperaturas mínimas devem ficar entre 23°C e 24°C, durante 5h e 6h, e máximas entre 34°C e 36°C que alcançarão o auge de 11h30 às 14h.

“A situação continuará somente essas pancadas de chuva isoladas nesta quinta-feira e depois no dia 15 deve dar sol de novo em Belém. Não tem mudanças significativas, podem acontecer essas pancadas de curta duração e mesmo assim não é possível que vá se atingir a média histórica para esse mês. O grande problema é que neste mês somente tivemos um dia de chuva, que foi de 56 mm no dia 5, e muito localizada no bairro do Curió, Marco e Pedreira. E nessa quarta tivemos uma pancada de chuvas de 13 mm”, destacou o meteorologista José Raimundo Abreu.

O feriado deverá ser de sol nos balneários da região do salgado como Salinas, Marudá e Bragança. Quem for curtir os balneários de Belém, nas ilhas de Outeiro, Cotijuba e Mosqueiro, também terá sol com a possibilidade de pancadas de chuva isoladas de curta duração. As chuvas podem começar a ocorrer na segunda quinzena de dezembro.

A previsão do Instituto mudou no decorrer deste mês. Inicialmente, o Inmet esperava que o período chuvoso começasse a partir da segunda quinzena deste mês. No entanto, o período seco se manteve e surpreendeu a meteorologia. O período seco vem se arrastando desde julho até novembro, com meses extremamente secos. “A temperatura está bem alta. Tivemos as maiores temperaturas nos últimos 60 anos. A gente verificou aqui que chegou ao pico na máxima de 37,9°C na Estação Automática do Inmet da Almirante Barroso”, destacou.

Já na região sul e sudeste, a situação é diferente com a intensificação das chuvas e temporais, que já chegaram até a registrar granizo. As chuvas amenizaram o tempo seco e aumentou a umidade relativa do ar. Municípios como Novo Progresso, Itaituba, Tucumã e Redenção tem tido muitas chuvas com trovoadas e rajadas de ventos.

“Em Rurópolis, teve granizo com uma chuva forte. Estão se formando chuvas em Itaituba e Jacareacanga. No sul do Pará, estamos com as chuvas acima dos 100 mm, como em Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Canãa dos Carajás. O fenômeno que produz as chuvas na região já está ativo, e podemos dizer que o período chuvoso já começou”, disse José Raimundo.

“Esse fenômeno se intensifica pelo deslocamento pelo litoral leste brasileiro de frentes frias que formam uma linha de instabilidade grande vinda no Sul”, complementa. Por causa disso, as queimadas nas regiões sul e sudeste já foram mais controladas.

Quadro diferente da região nordeste do Pará, onde a preocupação com as queimadas deve ser redobrada. A mata seca propicia que qualquer fogo saia do controle rapidamente e focos de incêndio surjam por simples objetos como baganas de cigarro.

“As queimadas não aumentam o tempo seco, elas são consequências deste tempo seco. Devido todo esse período sem chuvas o capim e o solo ficam ressequidos, além disso ainda há a baixa umidade relativa do ar entre 40% até 60%, que propiciam as queimadas. Algumas pessoas põem fogo em alguma pequena área e se perde controle. Até baganas ou qualquer faísca podem iniciar as queimadas”, completa o meteorologista.