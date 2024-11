Área de mata no bairro do Fama, em Outeiro, sofre com chamas neste domingo (10)

Um vídeo foi registrado na noite deste domingo (10) de um incêndio na Comunidade Carlos Lamarca, no bairro do Fama, no Distrito de Outeiro. O vídeo foi publicado no perfil Outeiro News.

De acordo com o áudio, um homem comenta que estava gravando às 21h36, no Fama, próximo ao desvio. As chamas estavam altas e tudo indica que era em uma área de mata.

Enquanto o incêndio foi controlado na Área do Queiral, o novo incêndio iniciou, no Bairro do Fama.