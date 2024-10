Belém está há mais de 100 dias com calor acima da média, aponta meteorologia

Belém está há 101 dias com calor acima da média. Para terça-feira (21), a previsão era de 37 graus. A última vez que a capital registrou uma temperatura abaixo de 32,4 graus foi dia 12 de julho deste ano. Essas informações foram divulgadas, na terça-feira (21), durante a previsão do tempo no Jornal Nacional da Rede Globo.

O meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e 2º Distrito de Meteorologia de Belém, disse que Belém apresenta “seca excepcional” desde agosto, quando choveu muito abaixo da média histórica, o que também ocorreu em setembro. “E outubro vai ficar abaixo também. Até agora choveu 44,6 milímetros, quando a média é 135mm”, explicou. “Agosto e setembro foram meses com baixíssimos índices pluviométricos e outubro está indo no mesmo caminho”, afirmou.

Ele explicou que agosto não chegou a 30% da média histórica e setembro também. “Desde o mês de agosto as temperaturas máximas estão muito altas, devido não ter cobertura de nuvens. E o sol entra direto, aquecendo a superfície. É rara acontecer essa situação de índices pluviométricos tão baixos, como também foram registradas as maiores temperaturas”, afirmou José Raimundo. “Poucas vezes aconteceu de chegar a 37 graus aqui em Belém, mas este ano chegou”, completou.

A temperatura média máxima é 33°C e quase que todos os dias está acima de 34 graus, chegando a 35, 36. “Essa é uma situação bem atípica”, reforçou. As altas temperaturas, afirmou, deverão continuar. A máxima ficará ao redor de 34 a 36°C. O meteorologista José Raimundo também falou sobre o sul do Pará, onde choveu nesta terça-feira (21). As chuvas mais intensas ocorreram em Conceição do Araguaia. “Para os próximos dias, na região sul, pancadas de chuva de curta duração ou dias com nenhuma chuva e com sol entre nuvens”, explicou.