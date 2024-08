'Bolha de calor': saiba o que é o fenômeno que está aumentando as temperaturas no Brasil

Um domo de calor está causando a elevação de temperaturas em vários estados do Brasil, incluindo o Pará. As regiões Norte e Centro-Oeste do país são as que mais vêm sofrendo com as altas temperaturas da onda de calor que, segundo alerta dos serviços de meteorologia, podem marcar acima de 40ºC.

Segundo o meteorologista Fábio Gonçalves, do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP (IAG/USP), a bolha de calor é um fenômeno caracterizado pela intensificação da alta pressão atmosférica que causa um bloqueio, impedindo a subida de ar polar.

Também conhecido como cúpula de calor, o evento ocorre quando uma área de alta pressão permanece sobre uma região por dias ou semanas. Isso faz com que a cúpula segure o ar quente debaixo de si, como uma tampa de panela.

Quando o sistema de alta pressão se instala, o ar abaixo aquece a atmosfera e bloqueia a formação de nuvens. A cúpula também desvia a chegada de frentes frias e pode elevar as temperaturas até 10°C acima da média.

A atual bolha de calor tem seu centro entre o Paraguai e o Centro-Oeste do Brasil. No Pará, segundo o meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor deverá continuar até pelo menos a próxima sexta-feira (23).

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)