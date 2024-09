Temperaturas sobem em todas as regiões brasileiras; veja período e locais mais afetados pelo calor

No Brasil, todas as regiões enfrentam onda de calor até esta sexta-feira (27), segundo o Climatempo. As mudanças mais severas de temperatura ocorrem no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e devem indicar elevação entre 5ºC e 10ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta chuvas abaixo da média e baixa umidade relativa do ar em setembro no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, em contraste ao cenário oposto previsto para o Sul.

VEJA MAIS

Os estados mais afetados são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás (porção sul), Minas Gerais (Triângulo Mineiro), São Paulo, Rio De Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com o Climatempo, o calor intenso deve amenizar apenas na sexta-feira (27) e o dia com maiores temperaturas é quinta-feira (26). É previsto 36ºC para a capital de São Paulo e máxima de 43ºC em Cuiabá, capital do Mato Grosso.

As regiões Norte e Nordeste, conforme o Climatempo, mantém temperaturas dentro da média em determinadas áreas e, em locais de elevação, a variação é de 1ºC ou 2,5ºC acima. Para o Norte, o Inmet prevê chuvas abaixo da média em setembro, bem como baixa umidade relativa do ar. O mesmo se aplica ao Nordeste.

O tempo seco é favorável para o avanço das queimadas no país. Entre os dias 1 e 22 de setembro, o BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), registrou 72.962 focos de incêndio. O estado com mais casos é o Mato Grosso (18.061), seguido pelo Pará (16.162), Tocantins (6.078) e Amazonas (6.054). O total é 85,5% maior em comparação ao mesmo período de agosto.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)