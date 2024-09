Município do Pará teve maior número de queimadas no Brasil; veja números

Na primeira semana de setembro, entre os dias 1 e 7, o Brasil teve 28.972 focos de queimadas. Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), por meio do BDQueimadas, Mato Grosso foi o estado mais afetado, enquanto São Félix do Xingu (Pará) foi o município com mais ocorrências. Em relação aos biomas brasileiros, a Amazônia segue em primeiro lugar na lista de focos.

Mato Grosso teve 7.998 focos de queimadas, seguido pelo Pará, com 7.784 ocorrências, e o Tocantins, com 2.411. Outros estados que integram a lista dos 10 mais afetados são Amazonas, Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Rondônia, Piauí e Acre. A região Norte (NO) predomina na contagem, com cinco estados. Em seguida, estão as regiões Centro-Oeste (CO), com dois; Nordeste (NE), com dois; e Sudeste (SE), com um estado.

No que diz respeito aos municípios, São Félix do Xingu está no topo e registrou 1.819 ocorrências. A cidade paraense é seguida por Altamira (Pará), Novo Progresso (Pará), Peixoto de Azevedo (Mato Grosso), Ourilândia do Norte (Pará), Lagoa da Confusão (Tocantins), Paranaíta (Mato Grosso), Santana do Araguaia (Pará), Marcelândia (Mato Grosso) e Itaituba (Pará).

Assim como durante o mês de agosto, na primeira semana de setembro a Amazônia segue como o bioma mais afligido pelas queimadas, com 15.986 focos. Em seguida, está o Cerrado, com 9.654 ocorrências. O bioma menos afetado é a Pampa, com 24 focos.

O período de seca que o Brasil está passando, registrado como o pior período em 40 anos no Distrito Federal e outros 16 estados, atua fortemente na ocorrência de queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 10 estados estão passando por uma onda de calor.

O Inmet também afirma que 21 estados e o Distrito Federal sofrem com a baixa umidade.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)