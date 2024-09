Incêndio atinge aldeias e lavouras na Terra Indígena Rio Formoso, em MT

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Terra Indígena Rio Formoso, localizada entre Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. As chamas, que iniciaram há cerca de uma semana na região de serra, destruíram cerca de 20 mil hectares de vegetação e afetaram diretamente oito aldeias indígenas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a força do fogo, que se aproximou das casas. Nas imagens também é possível ver a destruição da lavoura e a fumaça que se crescendo por quilômetros. Apesar da gravidade da situação, não houve feridos e as moradias foram preservadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes conseguiram controlar as chamas inicialmente, mas no último sábado (7), o fogo reavivou com intensidade, atingindo principalmente as aldeias Maekawa e quatro cachoeiras. Toda a lavoura da aldeia foi completamente destruída, de acordo com informações do G1.

Além das aldeias indígenas, o incêndio também causou danos em propriedades rurais da região. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)