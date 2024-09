Brasil registrou 68,6 mil focos de queimadas em agosto e Amazônia foi o bioma mais afetado

Em agosto de 2024, o Brasil teve 68.635 focos de queimadas, segundo dados do BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nesse mês, o bioma mais afetado foi a Amazônia, com 55,8% das ocorrências. Os estados do Pará e Amazonas integram o grupo dos três mais atingidos, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Dados do Inpe apontam esse mês como o pior agosto desde 2010, quando o Brasil registrou 90.444 queimadas. Nos anos seguintes, o maior número de focos foi de 51.935, em 2019. Entretanto, 2024 superou o ano pré-pandemia em, aproximadamente, 32,15%.

A última semana de agosto registrou o maior número de casos, com 19.918 focos entre 26 de agosto de 01 de setembro. Dentre os biomas brasileiros, a Amazônia foi o mais atingido, seguida pelo Cerrado (27,1%), Mata Atlântica (8,8%), Pantanal (6,4%), Caatinga (1,8%) e Pampa (0,1%).

Amazônia - 38.266 Cerrado - 18.620 Mata Atlântica - 6.033 Pantanal - 4.411 Caatinga - 1.207 Pampa - 98

Em 14 anos, esse é o segundo mês de agosto com mais registros de focos na Amazônia, que abrange nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. O bioma teve 40.018 focos ativos em 2010 e, somente após nove anos, o número ultrapassou 30 mil ocorrências - em 2019, foram 30.900 casos. Após três anos, em 2022, a Amazônia teve 33.116 focos ativos e o número foi superado nesse ano.

O Mato Grosso foi o estado com mais focos de queimadas, com 14.617 registros. Em seguida, vem o Pará, com 13.803, e o Amazonas, com 10.328. Entre os 10 estados mais atingidos, cinco são da região Norte (NO), dois são do Centro-Oeste (CO), dois são do Nordeste (NE) e um é do Sudeste (SE).

Mato Grosso (CO) - 14.617 Pará (NO) - 13.803 Amazonas (NO) - 10.328 Mato Grosso do Sul (CO) - 4.648 Rondônia (NO) - 4.522 São Paulo (SE) - 3.612 Tocantins (NO) - 2.936 Maranhão (NE) - 2.892 Minhas Gerais (SE) - 2.488 Acre (NO) - 1.997

Em relação aos municípios brasileiros, São Félix do Xingu (Pará) lidera a lista. Entre os 10 com mais focos de queimadas no mês de agosto, quatro são do Pará (PA), três são do Amazonas (AM), um é de Rondônia (RO), um é do Mato Grosso (MT) e um é do Mato Grosso do Sul (MS).

São Félix do Xingu (PA) - 2.908 Novo Progresso (PA) - 2.609 Altamira (PA) - 2.382 Apuí (AM) - 2.267 Lábrea (AM) - 1.959 Itaituba (PA) - 1.513 Porto Velho (RO) - 1.398 Corumbá (MS) - 1.268 Colniza (MT) - 1.242 Novo Aripuanã (AM) - 1.208

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)