Pesquisador da Nasa alerta sobre adaptações para condições climáticas extremas

Alex Ruane, pesquisador no Instituto Goddar de Estudos Espaciais da Nasa, afirma que entender como comunidades se adaptaram no passado às mudanças climáticas é ponto de apoio para estabelecer novas adequações. O cientista está no Brasil para conferência na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com o tema “Mudanças Climáticas e Segurança Alimentar — Dos Modelos às Avaliações e Soluções”. Em entrevista à Agência Fapesp, Alex reforçou a importância da atuação de diferentes profissionais nos estudos sobre o clima.

O cientista é associado ao Centro de Pesquisa de Sistemas Climáticos da Universidade de Columbia, em Nova York, e fez parte da produção do 6º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC AR6), da Organização das Nações Unidas (ONU). Alex Ruane acredita que é necessário expandir as pesquisas para compreender a maneira como comunidades antigas se adaptaram às transformações extensas do clima. “Isso nos dá uma ideia de quais tipos de adaptações podemos planejar para regiões onde essas condições extremas serão novas nas próximas décadas”, explica.

Em relação a projeções sobre lugares que se podem se tornar inabitáveis, o pesquisador acredita que a previsão não pode ser feita com exatidão. Entretanto, Alex afirma que é possível discutir os custos crescentes capazes de levar à mudança de populações do local onde habitam.

“Os impactos climáticos são, por natureza, interdisciplinares. A razão pela qual nos importamos com condições climáticas como temperaturas extremas, chuvas intensas, tempestades severas, enchentes, secas, aumento do nível do mar ou derretimento do gelo é porque elas impulsionam respostas em nossos sistemas biológicos, em nossos sistemas tecnológicos e em nossos sistemas sociais”, declara o pesquisador. Alex considera a interdisciplinariedade necessária para compreender e combater grandes desafios climáticos, pois determinam “caminhos específicos para respostas aos impactos, em meio a riscos diversos.”

O cientista da Nasa confessa ficar motivado com o desejo por conhecimento sobre mudanças climáticas vindo de governos e líderes comunitários. “Com essas informações, os líderes são capacitados a evitar níveis elevados de emissões que levariam a mudanças climáticas ainda maiores, a se adaptar ao aquecimento e aos extremos que ocorrerão devido às emissões passadas e futuras e a se preparar para lidar com impactos que estão além da adaptação”, fala Alex. Ele ressalta a animação em observar progresso nos esforços para crescimento de condições favoráveis para implantação de mitigação e adaptação.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)