Ponto turístico com águas cristalinas seca antes do esperado e prejudica turismo no MT

O Brasil tem sido afetado pela baixa umidade e elevação de temperatura em todas as regiões. A condição climática provocou seca no Cânion do Jatobá, ponto turístico do Mato Grosso localizado na Vila Bela da Santíssima Trindade. A situação provocou queda no turismo. O espaço é considerado paradisíaco devido às águas cristalinas.

O Cânion do Jatobá pode chegar a oito metros de profundidade, segundo a guia de turismo Luana Samaia Neves de Souza. Em entrevista ao G1, Luana disse que turistas e moradores podem nadar com tranquilidade no local. A guia explicou que a seca é comum, visto que há escassez de chuva, mas o desaparecimento total de água ocorreu antes do esperado.

Desde julho o local está seco, algo que era previsto apenas para agosto. “Se for um ano com pouca chuva, o cânion começa a secar de agosto em diante. Se o ano for bem chuvoso, ele permanece cheio o ano todo. As chuvas são importantes por aqui, sem ela não tem água na maioria dos atrativos, mesmo tendo nascentes, elas não suprem a quantidade de água necessária”, explicou.

Estima-se que em novembro o Cânion do Jatobá volte ao normal, em decorrência aos períodos de chuva. Desde 2017 o local é ponto turístico, com maior fluxo de visitações entre dezembro e junho.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)