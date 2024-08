Casa quente? Confira 5 dicas para amenizar o calor sem gastar muita energia

Com as altas temperaturas, é costume utilizar ventilador e ar condicionado para amenizar o calor em casa. Entretanto, a prática pode afetar no consumo de energia e deixar a conta mais cara no calor. A partir do próximo domingo (18), uma forte onda de calor se instalará no Brasil com duração prevista até a quinta-feira (22). Segundo a MetSul Meteorologia, o Pará está entre os estados que devem registrar as temperaturas mais altas, com previsão de termômetros marcando até 42°C em alguns pontos. Veja dicas para enfrentar a quentura.

1) Faça sombras

A entrada de luz solar no ambiente pode elevar a sensação térmica. Assim, ao criar sombras com cortinas e persianas, a casa pode ficar com um clima mais ameno. A prática pode ser adotada, principalmente, em horários de maior calor, como ao meio-dia e final da tarde.

2) Coloque gelo na frente do ventilador

Para garantir um frescor no lar, também é possível criar um ar condicionado caseiro com ventilador e gelo. Na montagem, é necessário encher garrafas plásticas com água e congelá-las. Quando estiverem prontas, basta colocar em frente ao ventilador com uma toalha ou bacia embaixo, para não molhar o chão.

3) Tenha plantas

Plantas são boas aliadas no combate ao calor. É indicado procurar por aquelas que liberam umidade e refrescam o ambiente, como Samambaia, Jiboia, Espada de São-Jorge e Antúrio.

4) Distribua toalhas úmidas

Ao distribuir toalhas úmidas pela casa, o ambiente se torna mais agradável. Também é indicado colocar bacias e potes com água e gelo.

5) Troque as lâmpadas

Se a casa possui lâmpadas incandescentes, esse pode ser um dos fatores que pioram a quentura. As lâmpadas de LED consomem menos energia e liberam menos calor.

Cuidados com a saúde

Manter a hidratação é essencial para equilíbrio do bem-estar. O calor pode provocar problemas de saúde, desencadeados de desidratação e outros fatores em humanos e animais. Por isso, algumas ações recomendadas:

Beber muita água

Comer frutas, como melão, melancia, abacaxi e laranja

Usar roupas leves e frescas

Usar proteção quando se expor ao sol, como chapéu, óculos escuros e protetor solar facial e corporal

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)