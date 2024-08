Barragem de condomínio se rompe e afeta rodovia em Mato Grosso do Sul

Um rompimento de uma barragem de um condomínio em Mato Grosso do Sul interditou o km 500 da BR-163 na manhã desta terça-feira, 20. Segundo a CCR MSVia, concessionária que administra a via, a pista agora está operando em sistema de "pare e siga". O reflexo, neste momento, é de congestionamento de 4 quilômetros no sentido norte e 3 quilômetros no sentido sul.

Os efeitos do rompimento sobre a estrutura do condomínio não foram divulgados até o início da tarde desta terça.

Uma das faixas de tráfego ficará interditada, enquanto o tráfego flui pela outra faixa, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul. De acordo com a concessionária, o bloqueio parcial deverá permanecer por, pelo menos, 24h.

VEJA MAIS

A orientação é que motoristas busquem por caminhos alternativos para acessar seguir viagem. Uma opção para quem trafega pelo sentido norte é fazer o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS.

Para quem está na pista sentido sul, há duas alternativas: a primeira é utilizar a estrada de acesso ao Bomfim (MS-244), no km 529, opção mais indicada para veículos pesados; já a segunda opção é o desvio localizado no km 511, que dá acesso à rodovia MS-445, sendo a mais viável para veículos leves.