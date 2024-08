Seca no Brasil: 16 estados e o DF enfrentam o pior período em mais de 40 anos, afirma Cemaden

No Brasil, 16 estados e o Distrito Federal enfrentam o pior período de seca desde os anos 1980. Há mais de 40 anos o país não passava por um período de estiagem tão severo, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden). Os dados, fornecidos a pedido do G1, são referentes aos meses entre maio e agosto.

Os estados afetados pela seca são de todas as regiões do Brasil. No Norte, foram afligidos Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins. Já no Nordeste, os estados que sofrem com a estiagem são Bahia, Maranhão e Piauí. Na região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os prejudicados. No Sudeste, os atingidos pela seca são Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região Sul é a menos afetada, com apenas o Paraná acometido.

De acordo com Ana Paula Cunha, especialista no monitoramento de secas do Cemaden, a estiagem que o país vivencia atualmente é extensa em níveis territoriais e em duração. “A gente nunca tinha visto de forma tão expandida pelo país, fora dos estados do semiárido, uma seca tão longa. Já são 12 meses e duração. Isso é um cenário muito preocupante”, disse ao G1.

A seca é sentida no Brasil desde junho de 2023, após a chegada do El Niño. Mesmo com o fim do fenômeno climático, o país continuou no mesmo cenário, devido ao aquecimento do Atlântico Tropical Norte — resultado do aquecimento global. Com os padrões de chuva alterados, o Brasil também chegou aos níveis recorde de temperaturas máximas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)