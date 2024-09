Debate sobre clima, ciência e política põe COP da Amazônia ao centro das discussões em Nova Iorque

A Climate Week de Nova York será palco, na próxima terça-feira (24), de um debate sobre as conexões entre clima, ciência e política, com foco nos preparativos para a COP30, que acontecerá em Belém, em 2025. Organizado pelo Instituto Arapyaú, Instituto Clima e Sociedade (iCS) e Uma Concertação pela Amazônia, o evento Climate Politics and Climate Science reunirá vozes influentes do cenário climático global e brasileiro para discutir soluções e desafios que precisam ser enfrentados na agenda climática.

O encontro contará com a participação de Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima, o embaixador André Corrêa do Lago, Secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, e Johan Rockström, renomado cientista do clima e diretor do Instituto Potsdam de Pesquisa de Impacto Climático. Rockström, reconhecido como um dos principais especialistas no tema, trará uma visão científica crucial para a discussão, enquanto Toni e Corrêa do Lago compartilharão a perspectiva política brasileira, alinhando as metas do país com as exigências internacionais.

A realização do evento é fruto do compromisso crescente da sociedade civil e instituições como o Instituto Arapyaú em promover o diálogo entre diferentes setores e regiões, visando soluções que combinem ciência e política de maneira eficaz. O debate será realizado no Centro de Estudos Latinoamericanos e Caribenhos da Universidade de Nova York, às 15h (horário local), e estará aberto a jornalistas. A expectativa é de que o evento ofereça insights sobre os desafios globais que precisam ser enfrentados antes da COP30, que será sediada pela primeira vez na Amazônia, em 2025.

Ao propor discussões sobre os próximos passos da agenda climática internacional, o encontro ressalta a importância de aliar conhecimento científico e decisões políticas em um momento em que a crise climática exige urgência e inovação.

Encontro Climate Politics and Climate Science

Local: Centro de Estudos Latinoamericanos e Caribenhos da Universidade de Nova York

Data: 24 de setembro, terça-feira, das 15h às 16h (EST)