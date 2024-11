'Faço um apelo a cada cidadão: muito cuidado ao atear fogo', diz prefeito de Belém sobre matas

No final da tarde desta terça-feira, o prefeito Edmilson Rodrigues pediu o apoio da população para evitar queimadas nas áreas de mata de Belém. Ele gravou um vídeo postado nas redes sociais da prefeitura, solicitando que as pessoas tomem cuidado, em especial, em áreas de mata.

“Faço um apelo a cada cidadão: muito cuidado ao atear fogo. Muitas vezes, para se desfazer de uma porção pequena de lixo (pessoas acendem fogueiras), mas uma folha incendiada pode acabar ajudando a alastrar fogo por toda uma área florestada”.

A prefeitura de Belém destaca que o combate a incêndio é competência do Corpo de Bombeiros, mas informa que ela vem colaborando com a corporação no enfrentamento das ocorrências de queimadas nas ilhas de Mosqueiro e de Outeiro.

No vídeo, o prefeito Edmilson lembra que Belém é a sede COP 30 e também tem sido vítima da crise climática, "devido à redução das chuvas que torna as áreas florestais ressecadas e propensas à propagação de incêndios com o auxílio do vento forte", inform a PMB.

“A emergência climática é uma realidade que se expressa em vários lugares do mundo: Porto Alegre com enchentes, o rio Amazonas e seus afluentes secando como nunca havia ocorrido na história, e Belém, que já foi conhecida pelas chuvas da tarde, era orgulho para nós. Mosqueiro está muito seca”.

Sobre as queimadas em Mosqueiro, a prefeitura informou que, desde a semana passada, disponibilizou dois carros-pipas e duas pás escavadeiras para dar apoio. Os carros-pipas se destinaram a reabastecer o único caminhão dos bombeiros disponível no balneário para o combate às chamas e, os segundos, para escavar canaletas capazes de isolar áreas em chamas, dificultando a propagação do fogo.

O incêndio em Mosqueiro chegou a ser classificado como incêndio florestal na altura da rodovia PA-381, no dia 5, deste mês, e afetou principalmente as comunidades 19 de Abril, Nova Esperança e Vitória.

Já na ilha de Caratateua, Outeiro, a situação dos incêndios se agravou no último final de semana, mas sem alcançar a gravidade ocorrida em Mosqueiro, conforme explica o coordenador da Defesa Civil Municipal, Claudionor Corrêa.

Conforme a prefeitura de Belém, o coordenador do gabinete de crise, que estava de plantão em Mosqueiro, se deslocou no sábado, 9, para Outeiro, levando inicialmente os dois carros-pipas que estavam em Mosqueiro, mas, nesta terça-feira, 12, somente um desses veículos se mantém em Outeiro, enquanto o outro foi devolvido para Mosqueiro. Uma pá escavadeira também apoia a ação dos Bombeiros, em Outeiro.

Em Mosqueiro, na última segunda-feira, 11, foram registrados focos grandes de incêndio na reserva Caruara, situada no Paraíso, e na comunidade Santa Cruz, próximo ao Chapéu Virado, que já foram debelados. “No Caruara, existe a notícia de que o fogo foi iniciado por gente que tenta ocupar a área. O decreto estadual Nº 4.151 proíbe a queimada no estado por 180 dias, sob pena de sanções penais, administrativas e civis”, explica Claudionor.

Em Outeiro, a situação está controlada com focos nas comunidades de Tucumaeira e Carlos Lamarca, no bairro Fama. “O fogo vai e volta. Trabalhadores autônomos estão deixando suas atividades laborais de lado para ajudar no combate ao fogo. Vamos atender essas pessoas com a distribuição de cestas básicas e de água mineral”, informou Claudionor Corrêa.

Nesta terça-feira, 12, a Defesa Civil Municipal vai entregar 50 cestas básicas e 80 pacotes de água mineral de 1,5 litro na Tucumaeira e no Carlos Lamarca, em Outeiro. E, na próxima quinta-feira, 14, serão entregues 100 cestas básicas e 300 pacotes idênticos de água na 19 de Abril e na Nova Esperança, em Mosqueiro.