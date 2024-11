Novas imagens mostram incêndios que devastam a Terra Indígena Alto Rio Guamá, no Pará

A Terra Indígena Alto Rio Guamá, localizada entre os municípios de Santa Luzia do Pará, Nova Esperança do Piriá e Paragominas, no nordeste paraense, enfrenta incêndios que devastam o território. Novos vídeos do sábado e do domingo (9 e 10/11) mostram como o fogo devastou vários trechos da área.

Um dos integrantes da liderança do povo Tembé declarou em vídeo que os guardiões da floresta estiveram mais de 15 dias em campo, mas que por conta de falta de recursos não foi possível contornar as chamas. "40% do nosso território foi comprometido e a pergunta é: como vamos sobreviver?", diz a liderança.

A liderança completa que a comunidade aguarda pelas autoridades para que soluções sejam tomadas. Em outro vídeo, ele completa que serão mais de duas décadas para a paisagem recompor. "O povo Tembé está de luto. Precisamos de um projeto de reflorestamento. Já fizemos pedidos para as autoridades. É uma tristeza muito grande", declara.