É Pará Isso: Fazenda no oeste do Pará serviu de cenário para Earth Song, de Michael Jackson

Prestes a completar 13 anos da morte do Rei do Pop, em 25 de junho, um lugar no oeste do Pará, tem uma forte ligação com o cantor e guarda a memória de um dos videoclipes mais emblemáticos da carreira de Michael Jackson. Localizada no KM 89 da BR-163, no município de Belterra, a Fazenda Treviso foi o cenário das gravações de “Earth Song” (1995) e atualmente é um atrativo turístico indispensável no roteiro.

A área que na época já era utilizada em projetos de manejo florestal, apresentava o cenário ideal para a proposta do diretor Nick Brandt, com o contraste entre a floresta cortada e a área conservada, incluindo a árvore de angelim vermelho que aparece nos primeiros segundos do vídeo, espécie essa que ainda hoje está presente no terreno e pode ser visitada, como nos mostra o anfitrião, seu Antônio Leite.

“Foi bem animado, muito movimento, não estávamos acostumados com isso por aqui. Cerca de 70 pessoas vieram pra cá, usavam dois motores de ultraleve para fazer o vento, muita gente catando folhas no mato e soltando. E aqui ficou como se fosse o cartão-postal da fazenda, essa árvore tem muitos significados”, recorda.

Sete figurantes paraenses participaram da produção, foram escolhidos numa seleção com mais de 100 inscritos e apareceram em uma reportagem da TV Liberal para o Fantástico, no lançamento do videoclipe. Assista:

A fazenda tem outros atrativos para os visitantes, como um lago onde é possível navegar de caiaque e pedalinho, trilhas, uma represa que gera energia e a cachoeira artificial formada a partir da barragem. A área possui 4.393 hectares e foi, por anos, usada para exploração florestal, recebendo uma infraestrutura residencial e industrial para servir de suporte para o trabalho longe do centro urbano.

Casas, escritórios e até uma igreja ainda podem ser observados. Os locais anteriormente abandonados aos poucos vêm sendo reformados nesta proposta de receber visitantes e potencializar ainda mais o turismo na região. Além de Michael Jackson, dessa floresta saíram os dois mastros de uma das caravelas construídas para comemorar os 500 anos do Brasil e um tronco de árvore inteiro que ornamenta o Museu da Ciência, o Cosmocaixa, em Barcelona, na Espanha.

A Fazenda Treviso recebe desde os anos 1990 acadêmicos, pesquisadores e professores do mundo todo em busca de conhecimentos sobre a Amazônia. É portanto, um ambiente onde é possível encontrar no silêncio da floresta, caminhos para o desenvolvimento humano e científico.

Os causos da Fazenda Treviso foram o assunto de Fábio Barbosa para o conteúdo desta semana no É Pará Isso. Ele é um dos seis embaixadores do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.