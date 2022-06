É Pará Isso: Parque Seringal e a memória da Economia da Borracha no coração de Ananindeua

A influência da chamada “Belle Époque” do Ciclo da Borracha na Amazônia é bastante evidente na arquitetura e urbanismo de Belém. Já a vizinha Ananindeua relembra este momento histórico com o Parque Seringal, que reproduz em uma escala bem menor o que seria o ambiente de exploração das seringueiras em busca do puro látex vindo da Floresta. Izabela Nascimento (@izabelarn) hoje saiu de Marituba para mostrar um pouco deste local, que tem visitação gratuita e é um recanto de paz no coração da Cidade Nova.

Localizado no conjunto Cidade Nova VIII (com acesso pela Travessa WE 36), o Parque Seringal foi inaugurado em 2012, tornando-se o primeiro Museu de Ananindeua e o segundo parque ambiental da cidade. Bem arborizado, o local conta com centenas de seringueiras, além de outras árvores comuns ao bioma amazônico. Há ainda um anfiteatro, academias de ginástica ao ar livre, lanchonete e espaços como visitação gratuita.

Um dos grandes atrativos do local é o Museu do Seringueiro, uma exposição permanente cuja instalação reproduz a moradia do seringueiro e do seringalista, com a ambientação que transporta o visitante àquela realidade.

Além disso tudo, o Parque Seringal é considerado também uma Unidade de Conservação, sendo um importante ponto de valorização do meio ambiente na Região Metropolitana de Belém. O local funciona de 8 às 12 horas, e de 15 às 19 horas, de segunda a domingo. E a entrada é sempre gratuita.

O Parque Seringal e suas seringueiras foram as estrelas do segundo vídeo de Izabela Nascimento (@izabelarn) nas plataformas do Grupo O Liberal. Ela é uma das seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.