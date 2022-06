É Pará isso: Flor de Lari te dá o gabarito para conhecer a essência de Bragança neste mini-guia

Quando visitamos uma cidade pela primeira vez, é essencial ter boas referências de pessoas locais para montarmos o roteiro imperdível. Pois nesse quesito a Larissa Corrêa (@flordelari) trouxe logo o gabarito do que fazer em Bragança. E, olha, tem de tudo: história, religião, cultura, gastronomia, lazer e até um tempinho para finalizar o dia com chave de ouro em um agradável happy hour. Conheça um pouco mais desta importante cidade do Salgado Paraense nesse mini guia.

A primeira parada sugerida por Larissa é na vila rural do Camutá, onde está localizado o mirante de São Benedito. O monumento em homenagem ao padroeiro da cidade foi reformado recentemente e está reaberto para visitação. De lá é possível ter uma visão panorâmica da Pérola do Caeté. A visitação é gratuita e por isso o local é bastante concorrido!

Para quem gosta de praia, Bragança oferece Ajuruteua. Distante 36 km do centro da cidade, é possível chegar lá por transporte público ou particular. Com extensas faixas de areia brancas e maré que varia por vários metros, Ajuruteua tem infraestrutura completa com pousadas, restaurantes e mercados. E, claro, seu principal atrativo: um mar azul e refrescante para quem ama o veraneio paraense.

De volta à cidade após alguns passeios, o visitante tem o centro da cidade como parada obrigatória. Lá é possível conhecer a Igreja de São Benedito, famosa pela Marujada, e a orla do Rio Caeté, onde é possível curtir um fim de tarde em tom bucólico para encerrar o dia. Aí é só procurar alguns quitutes regionais já consagrados na cidade, como o Tacacá da Tia Cota ou a casquinha de arraia, disponível na maioria dos restaurantes ao redor da Praça do Coreto.

O vídeo com o mini-guia completo de Bragança foi feito por Larissa Corrêa (@floredelari). Ela é uma das seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.