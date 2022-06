É Pará isso: Jeová Sousa mostra belezas naturais de Itaituba que vão muito além das pedras preciosas

Itaituba, a Cidade Pepita do Sudoeste paraense, guarda em seu território muitas joias naturais. E lá o amarelo do ouro divide espaço com o azul do rio Tapajós e de balneários naturais que fazem sucesso entre os moradores. É o caso da Fonte Azul, um igarapé de águas claras e geladas, com vários olhos d’água pelo fundo, perfeito para quem quer passar um dia cercado pela natureza. O @jeovasousa passou um dia por lá e mostra um pouco da sua experiência no É Pará Isso.

E ao contrário do ouro, as outras belezas naturais itaitubense nem precisam garimpar. A Fonte Azul, por exemplo, é de muito fácil acesso: basta pegar a rodovia Transamazônica (BR 230) no sentido Jacareacanga, por 13 km, saindo do centro da cidade. O local é como um bosque, com grande diversidade de árvores e presença de animais (alguns, inclusive, silvestres). No centro fica o igarapé, amplo, cercado por um agradável deck de madeira. O local é dotado de boa infraestrutura, com restaurante, vestiários e banheiros. Mas atenção para o horário de funcionamento! Como fica em uma propriedade privada, a Fonte Azul funciona em horário comercial.

Para um dia na natureza de Itaituba, uma pedida acessível é o balneário Fonte Azul, mostrado pelo produtor de conteúdo Jeová Sousa (@jeovasousa). Ele é um dos seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

