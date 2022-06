É Pará Isso: conheça a beleza bucólica das quase desconhecidas Ilhas de Ananindeua

Não faz muito tempo que os moradores da Região Metropolitana de Belém encontraram na região insular um refúgio para o calor típico da região. E o que começou com Belém e a popularização da Ilha do Combu como opção de lazer e repouso agora já ganhou eco na vizinha Ananindeua, que dispõe de um “cardápio” de 14 ilhas para os moradores conhecerem. A Izabela Nascimento (@izabelarn) saiu de Marituba e foi até o bairro do Curuçambá para te mostrar um pouco mais dessa história.

Das 14 ilhas que compõem a região insular de Ananindeua, nove são mais conhecidas: Viçosa, João Pilatos, Santa Rosa, Mutá, Arauari, São José da Sororoca, Sororoca, Sassunema e Guajarina. Algumas dessas localidades são praticamente virgens, servindo como um verdadeiro centro de preservação, onde se pode ver toda biodiversidade biológica da floresta Amazônica.

Entre elas, uma vem se destacando pelo potencial turístico: a Ilha de João Pilatos. Com uma infra estrutura mais preparada, esta ilha já oferece restaurantes e opções para quem deseja uma programação diferente para o fim de semana em família ou entre amigos. Entre as opções de lazer, João Pilatos tem a trilha de cabeceira, que convida os visitantes para uma boa caminhada pela floresta, além de passeios de barco.

Para visitar as Ilhas de Ananindeua, basta se dirigir ao Porto Canto da Ilha, que fica no bairro do Curuçambá. A passagem custa R$ 15 e a viagem demora cerca de 40 minutos.

A paisagem bucólica das Ilhas de Ananindeua foram o tema da Izabela Nascimento (@izabelarn) em seu conteúdo desta semana para o É Pará Isso. Ela é uma das seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.