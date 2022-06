É Pará Isso: Conheça os encantos da Cachoeira do Grim com as dicas de Jeová Sousa

Com uma geografia mais acidentada, a região Sudoeste do Pará é berço para formações montanhosas e rochosas, que abrigam monumentos da natureza muito cobiçados por quem gosta de fazer ecoturismo: as cachoeiras. Jeová Sousa (@jeovasousa) saiu de Itaituba e nos mostra o caminho até chegar à Cachoeira do Grim, um dos pontos turísticos mais requisitados do município vizinho de Rurópolis.

Para alcançar este recanto todo especial, Jeová Sousa precisou cumprir uma longa jornada: primeiro são 150 quilômetros de estrada pela famosa Rodovia Transamazônica (BR-230). Ao chegar no município vizinho, é preciso pegar o acesso que fica no KM 799 da BR 230, e percorrer mais 13 quilômetros de estrada de “chão”. Aí então o visitante vai se deparar com a placa da Cachoeira do Grim.

VEJA MAIS

Mas... ainda não acabou: o último trecho de deslocamento é de pouco menos de mil metros. Estes, porém, bem mais agradáveis: já dentro da floresta, o visitante dá início ali a uma experiência multissensorial, cercado de floresta, em um clima bem mais ameno, e a cada passo ouvindo o som da queda d’água tornar-se mais intenso.

A Cachoeira do Grim é constituída de uma queda d’água de cerca de 20 metros, cercada por dois paredões rochosos, que desagua em um poço, perfeito para os banhistas se refrescarem no calor típico da Amazônia. É possível subir na parte mais alta da cachoeira por uma trilha sinalizada. Do alto a paisagem é ainda mais impressionante.

O caminho para descobrir a Cachoeira do Grim foi a dica de Jeová Sousa (@jeovasousa) em seu último conteúdo no É Pará Isso. Jeová é um dos seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.