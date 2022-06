É Pará isso: Aprenda como fazer a extração artesanal de óleo de andiroba

Uma das sementes-rainha da Floresta Amazônica é a estrela do novo vídeo de Ronny silva (@ronny_silva_makeup) para o É Pará Isso: a andiroba. O arte-educador de Muaná mostra para a gente como se faz para extrair o óleo (ou azeite) desta oleaginosa que é uma das queridinhas das curandeiras e curandeiros do Pará (e das nossas avós). Então se ligue nessa receita que tem conhecimento ancestral, método e superstição, claro, pois estamos falando é das encantarias do Marajó.

Ao andar por matas fechadas no Pará, basta ter um pouco mais de atenção para se avistar o ouriço com as sementes de andiroba. Mas Ronny Silva nos mostra que com a bundância do Marajó, é possível coletar sementes até mesmo nos braços de rio. Uma vez coletadas, se dá início ao processo de extração artesanal deste valioso óleo, com propriedades terapêuticas e medicinais.

VEJA MAIS

O primeiro passo é debulhar e ferver em uma panela grande por meia hora. Após isso, entra a paciência: a andiroba cozida precisa de 25 dias de repouso em um paneiro, posicionado em local arejado e com sombra. E aí entra a superstição: mantenha o paneiro longe do olhar de mulheres grávidas ou mesmo menstruadas, o que pode inviabilizar o processo. “Se é verdade ou não a gente não sabe, mas melhor não arriscar”, brinca Ronny Silva.

Após todo esse resguardo, chegou a hora de abrir as castanhas de andiroba e tirar a massa com uma colher. E a dica de ouro: amasse toda essa massa uma vez por dia para sair o óleo. Mantenha em uma bacia inclinada, para que o óleo escorra para o lado oposto da massa. E pronto, você tem o legítimo óleo de andiroba, que serve para dores de garganta, sinusite, massagem, dores reumáticas e muitas outras doenças. Ah, e a casca da árvore da andiroba ainda combate diabetes.

A extração do óleo de andiroba é a dica de Ronny Silva (@ronny_silva_makeup) em seu mais recente vídeo para o É Pará Isso. Ronny é um dos seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.