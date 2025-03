Engarrafamento que afetava o acesso à Itaituba é encerrado, tráfego flui normalmente

O congestionamento de aproximadamente 31 quilômetros que afetava as rodovias BR-163 e BR-230, em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi finalmente normalizado. Durante os últimos dias, dezenas de veículos, principalmente carretas, estavam parados, enfrentando dificuldades para seguir até o distrito de Miritituba, um ponto crucial para o escoamento de grãos entre Mato Grosso e o Pará.

Em fotos compartilhadas pela PRF mostram que os trechos dos km 1.123 próximo a um posto de combustível e na altura do km 1.104 da Transamazônica, o tráfego de veículos foi normalizado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento iniciou há cerca de 10 dias, mas não de forma contínua. Embora o tráfego tenha sido prejudicado pela carga e descarga no porto de Miritituba e pelo aumento do fluxo durante o Carnaval, a situação já foi resolvida e a rodovia está com o tráfego fluindo normalmente.

Em uma visita ao local, o prefeito de Itaituba, Nicodemos Aguiar (MDB), solicitou uma audiência pública para discutir soluções para o problema. A audiência foi agendada para o dia 13 de março. No entanto, com as ações tomadas pela PRF, incluindo o reforço do policiamento e a orientação aos motoristas, o tráfego na região foi restabelecido.

Além disso, em uma reunião com representantes da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (AMPORT) e da concessionária Via Brasil, comprometeram-se a seguir com o planejamento para evitar novos problemas, assegurando que o fluxo de veículos se mantenha regular.