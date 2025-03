Congestionamento é registrado na BR-316 em retorno do feriado de Carnaval

Um congestionamento é registrado na BR-316, no sentido da entrada de Belém, após o feriado prolongado de Carnaval de 2025. No final da manhã desta quarta-feira (5/03), os condutores que retornaram para a capital paraense enfrentaram lentidão no trânsito. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran), a área com maior engarrafamento está entre a saída do município de Benevides e a entrada de Ananindeua.

Segundo o agente Valentin, do Detran, o esperado pelo órgão é que ocorra um aumento no fluxo de veículos no decorrer do dia.

“Como o feriado de quarta-feira é até meio-dia, a gente percebeu que a partir das 11h o trânsito intensificou aqui no sentido decrescente (sentido Benevides - Marituba), com as pessoas retornando dos balneários que ficam próximos à capital paraense. A tendência é que aumente um pouco mais ainda durante o período da tarde, já que amanhã muitos voltam para as atividades normalmente, retornando para as aulas e o trabalho. Alguns não vão trabalhar hoje, então esse será o retorno de todos os condutores que saíram no final de semana”, explicou o agente de trânsito.

Ainda segundo o agente Valentin, durante a manhã, até as 10h, o trânsito na área do posto que fica em Marituba estava fluindo com tranquilidade. Os condutores que passaram pela BR-316 nessas primeiras horas não encontraram engarrafamento.

“Logo cedo estava bem mais tranquilo e com trafegabilidade normal. Começou a intensificar a partir das 11 horas. Isso ocorre pelos veículos de passeio, mas também se deve à circulação de caminhões. Esses veículos de grande porte começam a circular depois das 10h, devido à restrição que os caminhões têm de não poder adentrar aqui na BR-316, de 7h às 10h. Depois desse horário, eles já estão liberados e então passamos a perceber que tem um fluxo intenso de caminhões. Assim acabam contribuindo para congestionar. Mas está fluindo, embora esteja um pouco mais lento”, explicou o agente Valentin.

Por volta de 13h, na área da saída de Ananindeua e entrada de Belém, o trânsito passou a ter mais fluidez. Os veículos conseguiam trafegar com mais facilidade no trânsito devido ao acesso dos carros a outras vias que viabilizam a entrada aos bairros da região Metropolitana.