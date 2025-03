Operação de trânsito na estrada de Mosqueiro realiza mais de 1.300 abordagens

Um dos principais destinos no Carnaval todos os anos, a Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, tem um aumento considerável do fluxo de veículos para o local de aproximadamente 30%. Para prevenir acidentes e aumentar a segurança viária, a Operação Carnaval está sendo realizada na rodovia PA-391 desde a última sexta-feira (28/02). A equipe de educação do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou mais de 1.300 abordagens educativas para alertar para atitudes que podem resultar em acidentes.

Equipes de fiscalização atua na Rodovia PA-391, no acesso à ilha, com ações educativas e de fiscalização. Com monitoramento viário e abordagens, os agentes orientam motoristas e fiscalizam os veículos. Nos primeiros dias de Operação Carnaval, os agentes do Detran verificaram que os passageiros não usam cinto de segurança e transportam crianças fora da cadeirinha. Até o momento não há registro de sinistros com vítimas nas rodovias estaduais.

Em 2024, a PA-391 registrou um aumento de 29,57% no fluxo de veículos no período carnavalesco, o equivalente a 123 mil veículos. O Detran-PA estima que neste ano a previsão é de fluxo 30%, maior em relação ao ano passado.

"As equipes de educação orientam os motoristas sobre os fatores de risco, entre os quais o uso correto do cinto de segurança, inclusive no banco de trás; objetos soltos dentro de carro; uso da cadeirinha e transporte de animais, bem como a condução de veículo na chuva, para evitar acidentes no trânsito", declarou Bento Gouvea, o diretor Técnico-operacional do Detran.

Na PA-391 a movimentação de veículos é intensa nos dois sentidos da rodovia desde a última sexta-feira. Distante apenas cerca de 1h5 de Belém, a Ilha de Mosqueiro costuma registrar grande movimentação de veículos, incluindo viagens curtas de pessoas que passam o dia na ilha e retornam à noite para Belém. Para monitorar o trânsito, o Detran reforça a fiscalização 24 horas na rodovia.

Pela manhã, os agentes abordam os veículos que passam em direção ao distrito para verificação dos documentos do condutor e veículo. À tarde, a equipe aplica o teste do etilômetro nos foliões que estão retornando. A maior preocupação é com a prática de dirigir sob a influência de álcool. "Realizamos em média 800 testes por dia, mas por enquanto com poucas autuações. Pedimos que a população continue respeitando a orientação de 'se beber, não dirija' para a segurança de todos os brincantes", informou o agente de Fiscalização Márcio Oliveira.

O autônomo Ricardo Oliveira ressaltou a importância da ação. “Eu acho muito importante essa abordagem para alertar as pessoas, pois infelizmente temos condutores que jogam lixo, fazem ultrapassagem indevida, bebem e dirigem. A ação é importante para conscientizar essas pessoas. A população precisa entender que o mais importante é chegar bem e com segurança, e o Detran está de parabéns”, declarou Ricardo.

Nos primeiros quatro dias de ações na rodovia, 56 infrações foram registradas, a maioria por documentação irregular, ultrapassagem indevida e não uso de capacete. A via é fiscalizada pelo sistema de videomonitoramento. O equipamento permite a autuação de motociclistas sem capacete.