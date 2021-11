Enem teve 27% de candidatos faltosos no Pará, estima Segup

Um balanço parcial do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) indicou uma ausência de 27% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. A presença dos candidatos foi de 73% neste primeiro domingo de provas do exame.

Ainda segundo a Segup, houve três prisões de candidatos em todo Pará, não relacionadas a aplicação da prova, especificamente, mas ao cumprimento de mandados judiciais por conta de crimes cometidos por eles anteriormente, como latrocínio e estupro de vulnerável. As prisões aconteceram em Belém, Marabá e Tailândia.

Na capital paraense, a prisão do candidato foi em uma escola no bairro da Batista Campos. O homem foi detido e ao chegar e se apresentar com a carteira de identidade, prontamente foi preso por conta do cruzamento de informações em razão do trabalho conjunto no Centro Integrado de Operações do Pará.