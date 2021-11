Portões são abertos pontualmente ao meio-dia em Belém

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicada neste domingo (21), em todo o Brasil.

No Pará, segundo o Inep, responsável pela aplicação do Enem, estão inscritos, para a prova impressa, 228.570 alunos. E, para a digital, 600, totalizando 229.170 candidatos. Houve, portanto, uma redução em relação ao ano passado, quando foram inscritos 330 mil.

Os portões abriram pontualmente às 12h.

Para Eduarda Rodrigues, 17 anos, estudante do 3° ano do Ensino Médio da rede pública de educação, neste momento é fundamental manter a calma.

"Eu me sinto preparada, me sinto tranquila. Acho que no momento não cabe a gente ficar nervoso porque tudo que tínhamos para fazer já foi feito. Desistir agora, se desesperar não vale a pena", afirma.