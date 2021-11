Orações, correria de atrasados e espera nos portões marcam Enem em Belém; veja as fotos

Espera antecipada à frente dos locais de prova, orações de grupos de apoio, torcida de familiares e até corridas de última hora para garantir a entrada antes do fechamento dos portões marcaram o início de tarde de grande movimentação nos locais de provas de Belém para primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (21).

O dia foi de tranquilidade até o fechamento de portões, previsto para as 13h, após abertura do acesso aos locais de provas às 12h. As provas deste domingo seguem até 19h. O exame é de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Suas Tecnologias; e Redação. Outra prova está prevista para o próximo fim de semana.

Alguns candidatos perderam a entrada. Foi o caso de Miguel André, 59, servidor público, que perdeu o horário da entrada no Cesep após pegar um ônibus errado. Já Karine Pereira Carneiro chegou em cima da hora, mas conseguiu entrar no local de provas na escola Paulino de Brito, na Almirante Barroso.





No Pará, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 228.570 alunos eram esperados entre inscritos para a prova impressa. Para a digital são 600 inscritos, totalizando 229.170 candidatos no Estado. O número de participantes no Pará é menor que o do ano passado, quando foram inscritos 330 mil.