Em uma semana, pelo menos 8 casos de incêndio assustaram moradores do Pará

Os incêndios registrados nos últimos dias, principalmente próximos a residências, têm chamado a atenção da população paraense. Foram pelo menos oito casos, desde a última segunda-feira (25) até este domingo (1º). Nas duas últimas semanas, chega a 12 o número de casos noticiados pelo Grupo Liberal. A reportagem solicitou ao Corpo de Bombeiros um levantamento dos registros nos últimos 15 dias e aguarda um retorno.

Somente neste último sábado (30), um incêndio de grandes proporções atingiu a praia da Saudade, em Cotijuba, durante a noite. No mesmo dia, outro incêndio foi registrado no lixão do Aurá, em Ananindeua.

No bairro da Pedreira, na capital paraense, um apartamento pegou fogo nas primeiras horas deste domingo.

Entre os casos que chamaram a atenção nos últimos dias está o incêndio registrado na últma quarta-feira, no bairro da Sacramenta, em Belém. Pelo menos 16 casas foram atingidas pelo fogo, sendo que em seis imóveis houve perda total e outros 10, perda parcial.

Veja os incêndios registrados nos últimos dias

19/09: Incêndio é registrado em galpão, localizado na avenida Mário Covas, em Ananindeua. Chamas foram rapidamente extintas e ninguém ficou ferido

23/09: Incêndio de grande proporções destroi casas em Curralinho, no Arquipélago do Marajó. Ele teria iniciado após moradora tentar abastecer moto com gasolina em casa. Três casas foram destruídas na rua Esmeralda Fonseca, bairro Cafezal. Não houve nenhuma vítima fatal.

24/09: Incêndio de grandes proporções atinge serra em Canaã dos Carajás.

25/09: Incêndio atinge churrascaria no Bairro do Paar, em Ananindeua. Ninguém se feriu

25/09: Incêndio destrói área de mata e assusta moradores em São Miguel do Guamá. As chamas teriam se alastrado rapidamente e já estaria se aproximando de residências. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o fogo.

26/09: Incêndio é registrado em terreno na Av​. Pedro Álvares Cabral, na Marambaia. O sinistro foi registrado em uma área de mata que pertencente ao Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

27/09: Incêndio é registrado em um depósito na BR-316, entre os municípios de Santa Izabel e Benevides, nesta quarta-feira. Acionados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), homens do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local para atender essa ocorrência.

27/09: Incêndio destrói residências no bairro da Sacramenta, em Belém. Moradores relataram que o fogo teria começado com uma vela supostamente esquecida dentro de uma das residências. Pelo menos 16 casas localizadas no final da travessa Angustura foram atingidas. Ninguém ficou ferido.

30/09: Incêndio de grandes proporções atinge praia da Saudade, em Cotijuba. O fogo tomou conta do local por volta das 19h.

30/09: Moradores registram fogo de grande proporção no lixão do Aurá, em Ananindeua, na noite deste sábado

01/10: Incêndio atinge apartamento na avenida Pedro Miranda em Belém. Fogo começou por volta das 5h. Ninguém se feriu