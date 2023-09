São Miguel do Guamá: Incêndio destrói área de mata e assusta moradores

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um incêndio de grandes proporções destruindo uma área de mata em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, na noite desta segunda-feira (25). O sinistro teria se alastrado rapidamente e já estaria se aproximando de residências. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas.

Conforme as imagens, a proporção das chamas atraiu vários curiosos que ficaram assustados com a cena. Não há relatos sobre feridos. As causas do incêndio são desconhecidas.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, Prefeitura de São Miguel do Guamá e Polícia Civil para apurar mais informações sobre o ocorrido. Ainda não houve retorno.