Incêndio em Curralinho iniciou após mulher tentar abastecer moto com gasolina em casa

O incêndio de grandes proporções registrado no município de Curralinho, arquipélago do Marajó, na noite da última sexta-feira (22), teria iniciado após moradora tentar abastecer moto com gasolina em casa. Três casas foram destruídas na rua Esmeralda Fonseca, bairro Cafezal, em Curralinho. A moradora foi ouvida pela polícia e liberada em seguida. Não houve nenhuma vítima fatal.

Segundo informações da Polícia Militar, o incêndio ocorreu por volta das 21h50, a proprietária da residência onde começaram as chamas informou à PM que chegou com dois litros de gasolina para abastecer a moto do filho, que estava parada por falta de combustível e, em segundos, deixou a gasolina cair e de alguma forma o incêndio começou. A senhora não soube explicar à Polícia como a gasolina pegou fogo.

Como a casa de dois andares era de madeira, o fogo se alastrou rapidamente, consumindo toda casa. O fogo se alastrou para outras duas residências. Como o município não possui brigada de incêndio nem Corpo de Bombeiros, a própria população de Cafezal trabalhou para apagar o incêndio. Outras casas foram parcialmente queimadas.

A Prefeitura Municipal de Curralinho organizou uma força tarefa com várias secretárias para atender as cinco famílias atingidas. As famílias estão tendo atendimento psicológico e foram abrigadas em uma comunidade católica que também arrecada doações. A prefeitura também doou 180 kg de peixe apreendido recentemente no município.