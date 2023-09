Polícia investiga se o incêndio registrado no último domingo em Canaã dos Carajás foi criminoso

Após um incêndio de grandes proporções que foi registrado na noite do último domingo (24) em uma área de serra, no bairro Novo Brasil, em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, equipes da delegacia de Canaã dos Carajás trabalham para identificar se o incêndio foi criminoso ou não. A informação foi repassada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25).

A polícia também reforçou que mantém contato próximo e direto com os órgãos envolvidos e segue na busca de mais elementos para conclusão do inquérito policial. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Vídeos que circulam nas redes sociais no domingo mostraram o momento em que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estavam no local para controlar a situação. O fogo se alastrou rapidamente.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

"A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Canaã dos Carajás trabalham para identificar se o incêndio foi criminoso ou não. A PC reforça que mantém contato próximo e direto com os órgãos envolvidos e segue na busca de mais elementos para conclusão do inquérito policial", disse a PC em nota.

Investigação

Já a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), confirmou que o incêndio ocorrido no município teve início na tarde do último domingo (24). Por meio de nota, a Semma disse que "suspeita-se de origem criminosa, pois no local foram encontrados vestígios de fogos de artifício e atingiu a mata próximo ao bairro Novo Brasil", pontua.

"Equipes da Semma, do Corpo de Bombeiros Militar e da Vale conseguiram controlar as chamas aproximadamente às 22h. Na manhã desta segunda-feira, 25, as equipes estão no local fazendo o rescaldo", detalha a nota.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram, também por meio de nota, que as chamas foram controladas na região. "Não houve vítimas, nem danos às residências. Os trabalhos periciais têm 30 dias para conclusão das causas", disse o comunicado.