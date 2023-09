Incêndio atinge churrascaria em Ananindeua

Um incêndio de proporções ainda desconhecidas atingiu uma churrascaria no bairro do Paar, em Ananindeua, na Grande Belém, no início da noite desta segunda-feira (25). Não há relatos sobre feridos. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), o Corpo de Bombeiros se deslocou ao local para atuar na ocorrência. As causas do incêndio serão investigadas.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.

