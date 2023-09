Incêndio de grandes proporções atinge serra em Canaã dos Carajás

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite deste domingo (24) em uma área de serra, no bairro Novo Brasil, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Não há relatos sobre feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local para controlar a situação.

Moradores das proximidades da área atingida pelo incêndio ficaram apreensivos, pois o fogo estaria se alastrando rapidamente.

Ainda nas redes sociais, uma internauta comentou que as chamas começaram por volta das 17h e “não tinha ninguém se importando”, levando a possibilidade de que as proporções tomadas pelo incêndio poderiam ter sido evitadas. “Que perigo, meu Deus!”, “Que Deus proteja os moradores e os animais também”, comentaram outras pessoas.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para apurar mais informações e aguarda retorno. A Prefeitura de Canaã dos Carajás também foi procurada, mas ainda não respondeu.