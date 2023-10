Incêndio atinge apartamento na avenida Pedro Miranda em Belém

Um incêndio atingiu o primeiro andar de um prédio na avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, em Belém. O fogo começou nas primeiras horas da madrugada deste domingo (1) e os bombeiros foram acionados por volta das 5 horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os cinco cômodos do apartamento foram atingidos pelas chamas.

O incidente ocorreu no Edificio Deneb, localizado na avenida Pedro Miranda esquina com Travessa Angustura. O Tenente-coronel Elildo Andrade, do Corpo de Bombeiros, explica que apenas um apartamento foi atingido pelo fogo, mas a fumaça invadiu imóveis dos outros andares. Uma pessoa precisou de atendimento.

VEJA MAIS

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas, mas a principal suspeita é de que tenha sido um curto-circuito.

"Nos fomos acionados pra um principio de incêndio. No entanto, chegando no local, nos deparamos com um incêndio envolvendo todo o apartamento. Não podemos precisar a origem do incêndio, mas tudo indica que foi curto elétrico", declarou Elildo Andrade, em entrevista ao jornalista Abner Luís, da Rádio Liberal, poucos minutos após o fogo ter sido controlado.

"Foi um apartamento atingido, cinco cômodos. O problema foi que a fumaça se alastrou pra cima e atingiu os outros apartamentos e havia pessoas no local. Inclusive uma vítima, que se encontra ainda lá, só que ela já está sendo monitorada pelo Corpo de Bombeiros, tendo os primeiros atendimentos, mas ela está bem, estável", completou o tenente-coronel.