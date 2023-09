Incêndio na Sacramenta: polícia emite RG para famílias vítimas do fogo; veja como será o serviço

A Polícia Civil do Estado do Pará (PC) promove nesta sexta-feira (29), a partir do meio-dia, a emissão de documentos de identificação (RG) para as vítimas do incêndio que aconteceu no bairro da Sacramenta na noite da última quarta-feira (27). O atendimento será realizado na Seccional da Sacramenta, localizada na Tv. Perebebuí, 218, esquina com a Av. Senador Lemos, em Belém.

O incêndio no final da travessa Angustura, no bairro da Sacramenta, em Belém, atingiu 16 residências - seis com perda total e 10 com perda parcial. Ao todo, 15 famílias foram impactadas. Esse levantamento foi atualizado, na manhã desta quinta-feira (28), pelo presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Côrrea. O fogo começou por volta das 20 horas de quarta-feira (27) e foi debelado, duas horas depois, pelo Corpo de Bombeiros. A hipótese mais provável para a origem do incêndio é de uma vela esquecida dentro de uma residência

Na manhã desta quinta-feira, e acionados pela Defesa Civil de Belém, os bombeiros retornaram ao local, pois ainda havia focos de incêndio, causando muita fumaça. A Defesa Civil de Belém montou um posto de arrecadação de roupa, eletrodomésticos, sapatos e outros itens essenciais para as famílias atingidas, que funciona na sede da instituição, na avenida Pedro Miranda, esquina com a travessa Pirajá, na Aldeia Cabana. Funciona a partir desta quinta, das 8 às 16 horas. A Defesa Civil também disponibilizou um contato de telefone para ajuda: 98439-0646. O contato funciona 24 horas por dia.

Escola de samba abre ponto de arrecadação para famílias atingidas

O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas da Batucada (GRES Piratas da Batucada) está se mobilizando para ajudar as vítimas que perderam suas casas e bens materiais no incêndio que aconteceu no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite da última quarta-feira (27). A escola de samba disponibilizou sua sede como ponto de arrecadação de doações para as famílias afetadas.

Por meio de suas redes sociais, o GRES Piratas da Batucada comunicou a abertura de sua sede para receber as doações. A mensagem diz: "Nossa solidariedade a todos os atingidos pelo incêndio que ocorreu ontem na Sacramenta. Estamos com nossa sede de portas abertas para receber doações para as vítimas". A sede da escola de samba fica localizada na Travessa Angustura, nº 944, entre Rua Nova e Canal da Pirajá, no bairro da Pedreira. As arrecadações começam a partir das 10h.

Serviço:

Emissão de RGs para vítimas do incêndio no bairro da Sacramenta.

Data: 29/09

Hora: 12

Local: Seccional da Sacramenta. Tv. Perebebuí, 218. Esquina com a Av. Senador Lemos