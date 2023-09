Incêndio de grandes proporções atinge praia da Saudade, em Cotijuba

Moradores da Ilha de Cotijuba, em Belém, registraram um incêndio na praia da Saudade, na noite deste sábado (30). A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) à redação de O LIBERAL. Segundo o órgão, agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foram acionados para comparecer ao local. Enquanto isso, os próprios habitantes da ilha estariam tentando apagar as chamas. O fogo tomou conta do local por volta das 19h. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

A redação de O LIBERAL solicitou mais detalhes do caso à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e aguarda retorno.