Moradores registram fogo de grande proporção no lixão do Aurá, em Ananindeua, na noite deste sábado

Na noite deste sábado (30), moradores da comunidade Santana do Aurá, no limite entre Belém e Ananindeua, registraram um incêndio no Lixão do Aurá e afirmam que estão sofrendo com a fumaça de um incêndio no espaço. Segundo os próprios moradores, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) já foi acionado.

