Incêndio é registrado em terreno na Av​. Pedro Álvares Cabral, na Marambaia

Um incêndio está sendo registrado na noite desta terça-feira (26) em um terreno na avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com as primeiras informações, o sinistro estaria ocorrendo em uma área de mata que seria pertencente ao Corpo de Bombeiros. No entanto, não há confirmação oficial sobre isso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas bastantes altas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não há relatos sobre feridos.​

