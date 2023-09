Incêndio destroi casas em Curralinho, no Arquipélago do Marajó; vídeo

Um incêndio de grande proporções foi registrado no município de Curralinho, na Ilha do Marajó, na noite desta sexta-feira (22). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram moradores tentando controlar as chamas.

A Polícia Civil informa que a ocorrência foi registrada como incêndio culposo. "A suspeita foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso é investigado pela delegacia de Curralinho", diz a PC.

A redação integrada de O Liberal está entrando em contato com o Corpo de Bombeiros para detalhar as dimensões do ocorrido e o número de casas destruídas pelas chamas. Pelo menos cinco residências teriam sido atingidas pelo fogo, mas a informação ainda não é confirmada oficialmente.

A Prefeitura Municipal de Curralinho também foi contactada, mas ainda não atendeu às ligações da reportagem. A redação segue apurando o ocorrido. Acompanhe.

.