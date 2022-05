Viagem a Portugal: como ir, quanto custa e documentos para viajar

Portugal é considerado um dos principais destinos para quem planeja uma viagem de férias para a Europa, ou até mesmo para quem decide se mudar para o exterior. A ideia de viajar e conhecer o país vem ganhando cada vez mais força entre os paraenses. Principalmente agora, que a empresa aérea TAP passará a atender três voos semanais - às terças, quintas-feiras e sábados - com saídas de Belém do Pará.

Para ajudar a planejar os seus dias de férias no país, o portal OLiberal.com criou uma lista de como ir, quanto custam as passagens, alimentação, quais pontos turísticos visitar e os documentos necessários para viajar para Portugal. Veja o passo a passo de como se planejar:

Restrições no país por conta da covid-19

Por conta da pandemia ainda em curso, quem viajar para Portugal precisa obrigatoriamente apresentar um teste negativo para a covid-19, podendo ser o RT-PCR realizado até 72 horas antes do voo ou o teste rápido de antígeno, 24 horas antes do embarque também. Estão isentos de apresentar o exame negativo:

Crianças de até 12 anos;

Passageiros que vão fazer escala no país e o próximo voo ocorre no mesmo dia.

Certificado de vacina do Brasil é aceito em Portugal?

Em abril deste ano, o certificado de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), do Brasil, passou a ser aceito em Portugal. Antigamente, somente a companhia aérea TAP reconhecia o documento brasileiro e “liberava” o embarque para o país europeu com a carteira de vacinação dada pelo SUS.

Quanto custa ir a Portugal?

É possível permanecer em Portugal por até 90 dias sem o visto (Foto ilustrativa)

A compra da passagem é uma das despesas que mais vão pesar no orçamento do passageiro. Os preços variam de acordo com a época do ano. Por isso, o ideal é escolher visitar o país entre o outono (de 23 de setembro até 20 de dezembro) e o inverno (do final do ano até o dia 20 de março).

Por agora, uma pesquisa realizada em um site de passagem, no dia 24 de maio de 2022, mostrou que uma viagem - ida e volta - de quinze dias, na primavera europeia (20 de março até 21 de junho), pode custar cerca de R$ 1.400 a R$ 2.000.

Já os preços dos voos do Brasil para os destinos portugueses, Lisboa e Porto, podem variar entre R$2.500 a R$5.000. E é possível permanecer em Portugal por até 90 dias sem o visto.

Quanto se gasta para comer em Portugal?

O famoso Pastel de Belém que é vendido em Portugal (Reprodução/ Redes sociais)

Portugal é um dos países europeus mais baratos para se comer. Um café da manhã - com direito a café expresso, um suco e um sanduíche - pode custar entre 3 € por pessoa (equivalente a R$ 15,51). Para almoçar ou jantar, pode-se gastar em média de 10 € a 20 € (entre R$ 51,70 e R$ 103,40) por refeição. Vale ressaltar que os pratos geralmente são recheados de comida e de bons restaurantes.

Quais documentos devo ter para ir a Portugal?

Passaporte válido;

Passagens de ida e volta;

Teste negativo para a covid-19 (RT-PCR realizado até 72 horas antes do embarque ou teste rápido de antígeno 24 horas antes do voo);

Carteira de vacinação dada pelo SUS;

Um seguro de viagem internacional com cobertura para toda a sua estadia no país ou PB4;

Comprovante de onde ficará hospedado (reserva do hotel) ou carta convite de um parente que irá recepcioná-lo no país;

Comprovante financeiro;

Formulário de localização de passageiros preenchido.

Como morar em Portugal

Saiba como escolher a melhor região para morar em Portugal (Reprodução/ Redes sociais)

Se a sua ideia é morar em Portugal, além dos documentos citados acima, caso não tenha cidadania europeia, é necessário providenciar um visto para permanecer de maneira regular no país.

Lisboa é a cidade mais cara para se viver, principalmente por ter um custo de moradia muito alto. Os aluguéis de apartamentos custam em média R$ 4.394,50.

Já em Porto, a segunda cidade mais importante, apesar de também oferecer um custo de vida relativamente alto, não é tão caro quanto a capital de Portugal. É possível alugar apartamentos pequenos, mas confortáveis por R$ 3.257,10.

Quanto é o salário mínimo em Portugal?

O salário mínimo de Portugal é 740,83 EUR por mês (equivale a R$3.830,09).

Mapa de Portugal

O que vale a pena visitar em Portugal?

Castelo de São Jorge, Lisboa

Castelo de São Jorge, em Lisboa (Reprodução/ Redes sociais)

O monumento é feito de pedras. No local, você pode passar por baixo das suntuosas estruturas e se deparar com a estátua de São Jorge, muito reverenciado por quem chega no local para turistar. À noite e com as suas luzes, o Castelo fica ainda mais bonito.

Praia de Nazaré, Nazaré

A Praia de Nazaré, em Nazaré (Reprodução/ Tripadvisor)

A praia fica na parte baixa da cidade onde moram vários pescadores e perto de um porto, exibindo um dos lugares mais bonitos do país. No inverno, não é possível aproveitar a areia, mas você pode contemplar ondas gigantescas que se foram na estação do frio.

Livraria Lello, Porto

Livraria Lello, Porto (Reprodução/ Redes sociais)

Quem é apaixonado por livros não vai querer perder essa indicação. A Livraria Lello possui vitrais no teto e ambiente único, além de uma escadaria bem no centro do ponto turístico. Ela é toda feita em madeira e o piso vermelho chama atenção por conta da arquitetura.

Muralha Medieval, Évora

Muralha Medieval, Évora (Reprodução/ Redes sociais)

Évora encanta os turistas porque é uma cidade portuguesa que ainda consegue manter conservada as antigas muralhas. O lugar é ideal para quem gosta de passeios culturais e históricos.

Quais cidades visitar em Portugal?

Fátima

Cidade de Fátima (Reprodução/ Segue Viagem)

Além de possuir um dos maiores centros de peregrinação católica, a cidade tem a Basílica da Santíssima Trindade, que é um dos templos católicos mais visitados do mundo.

Óbidos

Cidade de Óbidos, em Portugal (Reprodução/ Melhores Destinos)

Uma cidade medieval cercada por muralhas que mostra como era a vida das antigas civilizações portuguesas.

Coimbra

Cidade de Coimbra, em Portugal (Reprodução/ Fui Ser Viajante)

A cidade é conhecida por conta de sua renomada Universidade. Por isso, possui um clima universitário bem marcante.

Que horas são em Portugal?

A capital de Portugal, Lisboa, está adiantada quatro relativamente a Brasília (DF).

Qual é a população de Portugal?

Até 2020, Portugal tinha cerca de 10,31 milhões.

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)