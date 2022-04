Saiba o que é preciso fazer para realizar uma viagem internacional

Com o avanço da vacinação, a pandemia da covid-19 já mostra sinais de recuo e a permissão da livre circulação de pessoas pelo mundo está sendo um ótimo motivo para a retomada de planos e viagens. Com isso, saber quais documentos são obrigatórios e até vacinas são pontos essenciais para que a viagem ocorra sem imprevistos.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal preparou uma lista com o que você precisa saber para realizar uma viagem internacional e cuidados essenciais na hora de planejar e escolher o próximo destino para descanso e férias. Confira.

VEJA MAIS

Documentos necessários

Passaporte válido

Para identificação internacional, o passaporte é o seu principal documento. Para isso, ele deve estar válido pelos próximos 6 meses a contar do mês da sua viagem.

Visto

Para países do Mercosul, não é exigido visto de turistas brasileiros para permanência de até 90 dias no país de destino. Já na União Europeia, podem ser solicitadas comprovação de renda e de saúde para aceitarem a entrada de brasileiros.

Comprovante internacional de vacina

Alguns destinos exigem comprovante internacional de vacina contra diferentes doenças. A principal delas é a vacina contra a febre amarela. Verifique se este é o caso do país para onde está viajando e providencie o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP).

Seguro viagem

Emergências de saúde podem ocorrer e um seguro de viagem é indispensável.

Comprovante de hospedagem

Item obrigatório e são solicitados pelos agentes de imigração de muitos países do exterior. Eles podem ser as reservas do hotel (do dia da chegada ao de partida) ou a carta convite de quem irá recepcioná-lo no país de destino, se for este o caso.

Comprovante financeiro

Em alguns países da Europa, a comprovação de renda pode ser solicitada para provar que o turista tem condições financeiras para se manter durante a estadia.

Passagem aérea de volta

A passagem aérea de retorno também é um comprovante de que você está em não excederá o prazo limite de 90 dias a que os viajantes turistas têm direito.

VEJA MAIS

Dicas: cuidados que você deve ter

Pesquise sobre a culinária do seu destino

Algumas pessoas têm restrições alimentares e precisam se preparar para o que vão encontrar nos países de destino.

Ande sempre com os seus documentos à mão

Uma boa opção é levar uma cópia autenticada para poder deixar o passaporte original guardado com segurança e evitar perder o documento.

Contrate um seguro viagem internacional

Em alguns países da União Europeia, é exigido o seguro viagem e também é uma garantia de que se ocorra algum imprevisto, você não pagará a mais.

VEJA MAIS

Dicas: itens essenciais para levar

Conforto

Invista em peças de roupa e calçados que vão garantir o conforto durante os passeios turísticos.

Kit de segurança e primeiros socorros

Cadeados para trancar a mala, portas e remédios básicos para dores de cabeça, antialérgicos, antiácidos e antitérmicos são bem-vindos.

Adaptador de tomada universal

Os modelos variam entre os países do mundo. É possível comprá-los em lojas físicas ou online.

Além de todos os itens citados, outras dicas extras podem ser ressaltadas, como chegar no aeroporto com bastante antecedência e ter atenção sobre escalas e conexões do seu voo. Com tudo isso, aproveite a viagem e colecione boas memórias.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)