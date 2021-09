Saudade de viajar? Saiba quais países aceitam turistas brasileiros e quais as regras

Com a vacinação contra a Covid-19 acelerada em diversas partes do mundo, os países estão reabrindo as suas fronteiras para estrangeiros. Nesta semana, dois dos destinos internacionais mais populares entre os brasileiros anunciaram que pretendem suspender restrições de viagens nos próximos meses. Tanto os Estados Unidos, que permitirão a entrada direta a partir de novembro, quanto a Argentina, que reabrirá suas fronteiras em 1º de outubro, avisaram que turistas com a vacinação completa contra a Covid-19 não precisarão de quarentena. As informações são do portal O Globo.

Vale lembrar que cada país tem suas próprias regras, que vão desde exigência ou não de teste negativo ou contratação de seguro de saúde, à necessidade de preenchimento de formulários sanitários ou pedidos de autorização prévia de viagem. Também variam de país para país (e, nos EUA, até mesmo em cada cidade) as exigências do comprovante de vacinação para a entrada em locais fechados ou atrações. Há os que aceitam o certificado eletrônico brasileiro, o Conecte SUS, que emite versões em inglês e espanhol, e há os que exigem os passaportes de imunidade do próprio país ou região, que, normalmente, podem ser substituídos por testes a cada 24 ou 48 horas.

O viajante deve observar também as medidas de segurança sanitárias adotadas em cada destino, como uso de máscaras, limitação de capacidade ou redução de horário. Lembrando sempre que, com as novas variantes, mesmo em países ou cidades com alta taxa de vacinação, o coronavírus não tirou férias.

Confira os países que estão abertos ou anunciaram a reabertura a brasileiros, com ou sem vacina

Alemanha - Quem tomou duas doses de Pfizer, Moderna e AstraZeneca (incluindo Covishield, fabricada na Índia e também distribuída no Brasil) e a dose única da Janssen, há pelo menos 14 dias.

Anguilla- Permite a entrada de quem completou sua vacinação com AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Moderna, 21 dias antes da chegada.

Argentina - Aberto a partir de 1º de outubro, com comprovante de vacinação completa, com a última (ou única) dose dada até 14 dias antes da viagem. Será necessário apresentar teste PCR negativo feito até 72 horas antes da chegada.

Bélgica - Brasileiros com segunda dose (ou a dose única) de Pfizer, AstraZeneca (incluindo Vaxzevria ou Covishield), Janssen ou Moderna há pelo menos 14 dias podem entrar sem quarentena, apresentando o certificado em inglês gerado pelo app Conecte SUS.

Canadá - Em 7 de setembro, abriu para brasileiros totalmente vacinados com AstraZeneca (incluindo Covishield e Fiocruz), Pfizer, Janssen e Moderna. Coronavac está fora da lista por enquanto.

Espanha- Brasileiros totalmente vacinados podem entrar sem necessidade de quarentena ou teste negativo. O país está aceitando comprovação de qualquer imunizante aceito pela OMS, incluindo a Coronavac, desde que a vacina tenha sido aplicada 14 dias antes da viagem no mínimo.

EUA- A partir de novembro, aberto a qualquer pessoa que tomou duas doses ou dose única da vacina ao menos 14 dias antes da viagem. O CDC ainda não informou que imunizantes serão aceitos, mas é certo que os aplicados no país (Pfizer, Moderna e Janssen) estão na lista. As autoridades sanitárias americanas afirmaram que estudam incluir as vacinas aprovadas pela OMS, e citaram a Oxford/AstraZeneca como exemplo.

França - Viajantes totalmente vacinados com imunizantes de AstraZeneca, Pfizer, Moderna (sete dias depois da segunda dose) e Janssen (28 dias depois da dose única). Coronavac ainda está fora da lista.

Holanda - Brasileiros totalmente vacinados há 14 dias (exceto para a vacina da Janssen, cujo intervalo exigido é de 28 dias) podem entrar sem quarentena.

Irlanda - Podem entrar sem quarentena se tiverem sido completamente vacinados com Pfizer (sete dias antes da viagem), Moderna e Janssen (há 14 dias) e AstraZeneca (15 dias).

Islândia - Para vacinados com todas as marcas autorizadas pela OMS, como AstraZeneca, Pfizer, Coronavac e Janssen, 14 dias após a segunda dose (ou dose única).

Peru - Os que comprovarem vacinação completa, com qualquer imunizante aplicado pelo SUS, podem entrar sem necessidade de teste ou quarentena.

República Tcheca - Permite a entrada de quem tomou as duas doses de AstraZeneca, Pfizer e Moderna, e a dose única da Janssen, pelo menos 14 dias antes da viagem. A lista é baseada nas vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, que, por enquanto, exclui a Coronavac.

Suíça - Pessoas vacinadas totalmente com AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer, Sinovac e Covishield

Qatar - Brasileiros totalmente vacinados com Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Janssen 14 dias antes da chegada podem entrar sem a necessidade de quarentena ou teste na chegada. Quem tomou outras vacinas, como a Coronavac, também está sendo aceito, mas precisa fazer um teste de antígeno no aeroporto.

Uruguai - Vai abrirá as fronteiras para viajantes internacionais totalmente vacinados a partir de 1º de novembro. As autoridades sanitárias uruguaias aceitam todos os imunizantes aplicados no Brasil.

Onde a vacina ajuda na entrada

Armênia - Brasileiros podem entrar tanto com um certificado de vacinação completa há 14 dias quanto com um teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes da chegada ao país. Quem não tiver nada disso terá que fazer um exame PCR na chegada e cumprir quarentena, às próprias custas, até sair o resultado.

Bahamas - O arquipélago está aberto a todos os brasileiros. Mas aqueles que tiverem concluído a vacinação com Pfizer, Moderna, Janssen e AstraZeneca 14 dias antes da viagem estão isentos de apresentar o teste PCR negativo, realizado até cinco dias antes do embarque, que é obrigatório aos demais.

Costa Rica - Quem tiver tomado a segunda dose, ou dose única, de Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Janssen há 14 dias não precisa contratar o seguro de viagem com cobertura contra Covid-19, uma das únicas exigências de entrada no país. Também não há necessidade de quarentena nem teste negativo.

Egito - Aberto a quem apresentar teste RT-PCR negativo feito até 96 horas antes do embarque no último trecho aéreo, e com descrição em inglês, francês ou árabe. Quem já tiver sido completamente vacinado há 14 dias está dispensado de apresentar o teste.

Jordânia - Viajantes totalmente vacinados há pelo menos 14 dias estão isentos de apresentar o teste RT-PCR negativo para Covid-19, realizado até 72 horas antes do voo.

Líbano - Fronteiras abertas a quem apresentar teste RT-PCR negativo feito até 96 horas antes da chegada. Vacinados há duas semanas estão isentos da apresentação do teste.

Marrocos - Aberto a brasileiros que apresentarem teste RT-PCR negativo feito até 48 horas antes do embarque, em inglês, francês ou árabe. Quem já tiver sido completamente vacinado há 14 dias está dispensado de apresentar o teste. Quem não estiver vacinado está sujeito a quarentena de dez dias.

Panamá - Deve-se apresentar teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque, fazer mais um teste ao chegar e aguardar o resultado por três dias em quarentena no hotel. Turistas totalmente vacinados há pelo menos 14 dias, no entanto, estão liberados do teste na chegada e da quarentena.

República Dominicana - Brasileiros que concluíram sua vacinação, com qualquer imunizante, até 21 dias antes da viagem, podem entrar sem necessidade de teste PCR negativo, feito com 72 horas de antecedência.

Tunísia - Aberto com teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do voo, e resultado em árabe, francês e inglês. Quem comprovar vacinação completa há pelos menos 14 dias ou a recuperação da doença há seis semanas está isento de um segundo teste, realizado na chegada, e da quarentena de sete dias num hotel pago pelo viajante.

Abertos sem exigência de vacina

África do Sul - Aberto a quem apresentar teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do voo,

Aruba - Exige apresentação de teste negativo feito até 72 horas antes do embarque ou testagem no aeroporto, logo após o desembarque (às custas do passageiro) e contratação de um seguro viagem com cobertura especial para a doença.

Bolívia - Brasileiros podem chegar de avião, mas exige quarentena de dez dias. Os passageiros devem apresentar teste RT-PCR negativo, feito até 72 horas antes do embarque, e seguro de viagem com cobertura para Covid-19.

Colômbia - O país não exige vacinação, teste negativo nem quarentena para brasileiros.

Curaçao - Teste negativo feito até 72 horas antes do primeiro voo (o prazo para teste rápido é 24 horas). Menores de 12 anos estão isentos dessa obrigação.

Emirados Árabes Unidos - Brasileiros podem entrar em Dubai e em Abu Dhabi, onde estão os maiores aeroportos internacionais do país, apresentando teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque e um seguro viagem com cobertura para Covid-19.

Equador - Entrada com um teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque. Mas serão submetidos a aferição de temperatura e avaliação ao chegar, e estão sujeitos a uma quarentena de dez dias.

Etiópia - Permite a entrada, sem quarentena, de viajantes brasileiros que apresentarem um teste RT-PCR negativo, feito até 120 horas antes da chegada.

México - Brasileiros não precisam apresentar teste negativo nem ficar em quarentena. Única exigência é o preenchimento de um formulário de saúde antes do embarque.

Maldivas - Brasileiros não precisam fazer quarentena e podem entrar com teste RT-PCR feito até 96 horas antes do início da viagem, e também um teste RT-PCR feito até 72 horas antes do check-in no hotel.

Portugal - Não é preciso apresentar comprovação de vacinação contra a Covid-19 para entrar em Portugal, mas o país exige um teste PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque, ou um teste rápido de antígeno, com no máximo 48 horas de antecedência.

Nicarágua - Brasileiros precisam apenas apresentar um teste negativo.

Quênia - Pode-se entrar desde que apresente teste negativo feito até 96 horas antes da chegada.

Tanzânia - Viajantes com comprovante de teste RT-PCR negativo feito até 96 horas antes do voo podem entrar no país sem fazer quarentena.