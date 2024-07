Thomas Crooks, atirador de Trump, deixa para trás uma pilha de mistérios

BUTLER (Gabriella Borter, Peter Eisler e Joseph Tanfani/Reuters) - Thomas Crooks estava caminhando ao lado de um armazém do lado de fora do Butler Farm Show, enquanto uma multidão se reunia para um dos comícios ao ar livre do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

VEJA MAIS

Crooks já havia sido considerado suspeito pelas autoridades policiais. Quando dois policiais se aproximaram para checá-lo, ele estava no telhado, engatinhando.

"Ele está armado", gritou um espectador.

Um policial içou o outro até a beirada do telhado. Quando o policial colocou a cabeça para fora da borda, um jovem de cabelos compridos e óculos virou-se para ele, empunhando um rifle estilo AR-15. O policial se jogou de costas no chão, disse o xerife do condado de Butler à Reuters.

Crooks, um introvertido gênio da computação de 20 anos que acabara de conquistar uma vaga em um programa de engenharia da faculdade, voltou-se para seu alvo a cerca de 120 metros de distância. Ele disparou vários tiros contra Trump, acertando a orelha do ex-presidente, matando um membro da plateia e ferindo outros dois antes que os atiradores do Serviço Secreto em um prédio próximo o matassem com um contra-ataque.

Este relato da primeira tentativa de assassinato contra um presidente dos EUA desde 1981 baseia-se em entrevistas com mais de duas dezenas de pessoas, incluindo autoridades policiais, colegas de escola de Crooks e testemunhas que compareceram ao comício, além de registros públicos e notícias.

Crooks disparou seu rifle aproximadamente às 18h10, de acordo com um fotógrafo da Reuters presente no comício. Trump estremeceu e agarrou sua orelha direita. Agentes do Serviço Secreto agarraram o ex-presidente e alguns partidários procuraram abrigo. Uma bala atingiu o que parecia ser a linha hidráulica de uma empilhadeira que segurava um banco de alto-falantes no lado direito do palco. O fluido jorrou sobre a multidão e o braço da empilhadeira caiu. À esquerda, gritos irromperam no local onde um espectador havia sido baleado fatalmente.

Enquanto os agentes do Serviço Secreto agarravam o ex-presidente, alguns partidários tentavam se proteger. Outros pegaram crianças e se apressaram em direção aos portões.

"O público não era o que se espera de uma multidão que acabou de passar por algo assim", disse Saurabh Sharma, um apoiador de Trump sentado perto da frente. "Todos estavam muito quietos. Havia algumas mulheres chorando. Elas diziam: 'Não acredito que tentaram matá-lo'".

Quatro dias após a tentativa de assassinato, estava surgindo um quadro coerente dos momentos que antecederam o ataque a tiros. Mas a ideologia e os motivos de Crooks para puxar o gatilho permaneciam um mistério.

Uma análise do telefone de Crooks feita pelo Federal Bureau of Investigation descobriu que ele havia pesquisado imagens do presidente norte-americano, Joe Biden, e de Trump, bem como de outras figuras famosas, nos dias anteriores ao atentado, informou o New York Times na quarta-feira, citando parlamentares norte-americanos informados sobre a investigação policial.

Crooks estava pesquisando as datas das aparições públicas de Trump e da Convenção Nacional Democrata, segundo a reportagem. Ele também procurou por "transtorno depressivo" em seu telefone, disse o Times. A Reuters não conseguiu confirmar a reportagem de forma independente.

O tiroteio ocorre em meio a um aumento de anos de violência política e ameaças nos EUA. Quando essa violência se torna mortal, é mais provável que seja perpetrada por pessoas da direita norte-americana, de acordo com uma análise da Reuters publicada no ano passado. Mas a motivação ideológica por trás do ataque de sábado ainda não está clara.

CIDADE POLITICAMENTE DIVIDIDA

Crooks parecia ter um futuro brilhante, disseram duas pessoas que o conheciam na Faculdade Comunitária do Condado de Allegheny, onde ele se formou em maio com um diploma de associado de dois anos em engenharia.

Uma instrutora da faculdade disse à Reuters que havia revisado as tarefas dele esta semana, perplexa com o fato de que o estudante consciencioso que se destacava por ir "além" pudesse ter se tornado um assassino.

A instrutora, que não quis ser identificada, afirmou que as respostas dele aos deveres de casa eram atenciosas e seus emails educados. Ele se destacou em uma tarefa de redesenhar um brinquedo para pessoas com deficiência. "Ele fez um jogo de xadrez para cegos. Ele o imprimiu em 3D. Colocou o Braille. Ele conversou com especialistas da área", lembrou ela.

Crooks causava menos impressão nos colegas de classe. Samuel Strotman, também matriculado no programa de engenharia da CCAC, tinha duas aulas online com Crooks. Strotman disse que Crooks nunca falava nas aulas e tinha sua câmera desligada.

Um funcionário da faculdade que conhecia Crooks disse que ele era quieto, mas agradável. "Isso é muito, muito, muito inesperado", declarou. Crooks parecia interessado em seguir uma carreira em engenharia mecânica, disse o funcionário.

A faculdade encerrou seu programa de engenharia em 30 de junho. Crooks estava planejando continuar seus estudos de engenharia na Robert Morris University, nas proximidades, segundo confirmou a escola.

Mais recentemente, ele trabalhou como ajudante de dieta em uma casa de repouso, onde "realizava seu trabalho sem preocupação", disse o centro.

A cidade de Crooks, Bethel Park, está dividida politicamente. Na eleição de 2020, Trump conseguiu uma vantagem de 65 votos no bairro de cerca de 33.000 pessoas, mostram os resultados.

A divisão política apareceu na casa dos Crooks. Thomas era um republicano registrado. Seu pai é libertário e sua mãe é democrata, de acordo com os registros eleitorais. Ambos são assistentes sociais. Quando Crooks tinha 17 anos, ele fez uma doação de 15 dólares para um comitê de ação política destinado a um grupo de participação democrata, de acordo com dados eleitorais federais.

Seu conselheiro escolar Jim Knapp, que se aposentou em 2022, disse que Crooks raramente aparecia em seu radar porque não era um "garoto carente". Knapp ocasionalmente o checava no almoço porque ele estava sentado sozinho. "Eu perguntava: 'Você quer se sentar com alguém? E ele dizia: 'Não, estou bem sozinho'", lembrou Knapp.

Max Rich, ex-colega de classe do ensino médio, disse que Crooks era tímido e "nunca pareceu ser do tipo" que cometeria tal violência.

Ele não deixou praticamente nenhum rastro digital. Ele passava algum tempo no Discord, uma plataforma de jogos, mas a empresa disse que não encontrou "nenhuma evidência de que ele tenha sido usado para planejar esse incidente, promover a violência ou discutir suas opiniões políticas".

BOMBAS CASEIRAS E MUNIÇÃO

Crooks parecia ter passado pelo menos algum tempo se preparando para o evento de Trump. Ele comprou munição no dia do comício, parando em uma loja de armas em sua cidade natal, Bethel Park, para comprar 50 cartuchos, de acordo com um boletim conjunto emitido esta semana pelo Departamento de Segurança Interna e pelo Federal Bureau of Investigation, que está liderando a investigação.

Ele construiu três bombas caseiras - duas encontradas em seu carro e outra em sua casa, de acordo com o boletim, que foi analisado pela Reuters. Nos meses anteriores, observou o boletim, Crooks havia recebido "vários pacotes, inclusive alguns marcados como possivelmente contendo material perigoso".

No comício, Crooks chamou a atenção das autoridades policiais locais enquanto andava pelo local antes de Trump subir ao palco. Um policial fez uma denúncia de uma pessoa suspeita e tirou uma foto que foi distribuída eletronicamente para outros policiais no local, de acordo com o xerife do condado de Butler, Michael Slupe, um apoiador de Trump que estava sentado perto da frente do comício como convidado especial.

Quando dois policiais de Butler responderam ao chamado, as pessoas na multidão já haviam notado um homem no telhado. Alguns gritaram que ele estava armado, de acordo com o vídeo da multidão analisado pela Reuters. Slupe disse à Reuters que o policial que inicialmente subiu no telhado não teve tempo de tirar a arma quando Crooks se virou para ele, não lhe restando outra opção a não ser cair no chão.

As autoridades do Serviço Secreto disseram que sua agência é responsável pela segurança da área dentro do perímetro de segurança do evento; o prédio usado por Crooks ficava fora desse perímetro. No entanto, alguns ex-funcionários da agência e outros especialistas em segurança contestaram essa afirmação, argumentando que os edifícios com uma linha de visão direta e dentro do alcance de tiro do ex-presidente deveriam ter sido varridos e estar sob constante vigilância das equipes de atiradores de elite do serviço.