Primeira pesquisa após atentado aponta empate técnico entre Trump e Biden

Na primeira pesquisa após a tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump, o republicano aparece um pouco à frente de seu principal adversário na corrida à Casa Branca, o atual presidente Joe Biden, do partido Democrata. Trump tem 43%, enquanto o democrata aparece com 41%. Com isso, os dois aparecem tecnicamente empatados, dentro da margem de erros, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa presidencial foi realizada pela Ipsos/Reuters e divulgada nesta terça-feira (16).

Foram consultados 1.202 adultos, incluindo 992 eleitores registrados, entre os dias 14 e 16 de julho. Um dia antes do início da pesquisa, no sábado (13.07), Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia. Na ocasião, um jovem de 20 anos, identificado como Thomas Matthew Crooks, atirou contra o ex-presidente. O autor dos disparos foi morto pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos.

Para a Reuters, os números da pesquisa sugerem que a tentativa de assassinato contra o ex-presidente "não causaram grande mudança no sentimento do eleitor".

O levantamento apontou também que quatro em cada cinco norte-americanos temem que os Estados Unidos estejam saindo do controle após o atentado contra Trump.

Veja o resultado:

84% dos eleitores disseram que estão preocupados com atos de violência após a eleição;

5% disseram ser aceitável alguém cometer violência para conseguir um objetivo político;

65% dos republicanos registrados para votar disseram que Trump era favorecido pelo poder divino. O índice é de 11% entre os democratas.

A pesquisa anterior do instituto, realizada entre os dias 1º e 2 de julho, havia apontado ambos os candidatos com 40% das intenções de voto cada.