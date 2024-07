Quem é Thomas Matthew Crooks, apontando pelo FBI como o homem que tentou matar Trump

Apontado pelo FBI - a Polícia Federal dos Estados Unidos - como o homem envolvido na tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Thomas Matthew Crooks tinha 20 anos, e se formou na Bethel Park High School em 2022. Investigadores ainda procuram por pistas que possam explicar o motivo do jovem ter atirado contra o ex-presidente, no último sábado (13). O distrito escolar no qual ele se formou disse que cooperará com os investigadores. As informações são da Agência Associated Press e do Estadão Conteúdo.

Por enquanto, o caso é tratado como um possível ato de terrorismo doméstico. A ausência de um motivo ideológico claro por Crooks tem alimentado teorias conspiratórias. Nas redes sociais, não foram encontrados comentários ameaçadores nas contas de Thomas ou posições ideológicas que pudessem ajudar a explicar a atitude do último final de semana. O suspeito foi morto a tiros pelo Serviço Secreto após o atentado de sábado.

Vista aérea mostra veículos de policiais trabalhando na casa de Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, apontado pelo FBI como o “sujeito envolvido” na tentativa de assassinato do ex-presidente dos EUA Donald Trump (REUTERS/Carlos Osorio)

No carro que o suspeito usou para ir até o comício onde atirou contra Trump, policiais encontraram materiais para fabricação de bombas. Segundo o Departamento de Justiça, não há evidências de que ele tenha recebido ajuda de outras pessoas e agiu sozinho.

Premiado

Crooks trabalhava em um lar de idosos como ajudante de dieta, função que geralmente envolve preparação de alimentos. Ele não tinha passagem pelo Exército ou antecedentes criminais, era registrado como eleitor do Partido Republicano e usava uma camiseta do Demolition Ranch, canal do YouTube centrado em armas de fogo.

Embora fosse registrado como eleitor do partido de Trum, registros mostram que ele havia doado US$ 15 para o Progressive Turnout Project, grupo ligado aos democratas, em janeiro de 2021.

Em seu último ano na escola, ele foi um dos vários estudantes premiados por matemática e ciências, de acordo com uma reportagem do Tribune-Review na época. O jovem tentou entrar na equipe de tiro da escola, mas Frederick Mach, capitão atual da equipe, afirma que Crooks foi rejeitado por não ser um bom atirador.

Jason Kohler conta que frequentou a mesma escola secundária de Crooks e o descreve como um aluno que era intimidado no local e ficava sozinho na hora do almoço. Outros estudantes zombavam de Thomas pelas roupas que usava, incluindo roupas de caça. "Ele era apenas um excluído, e você sabe como as crianças são hoje em dia", declarou Kohler.

A agência Associated Press procurou parentes de Crooks, mas eles não responderam às mensagens. Na noite de sábado, mesmo dia do atentado, o pai dele, Matthew Crooks, disse à CNN que estava tentando entender o que estava acontecendo, mas não falaria sobre seu filho até conversar com as autoridades.