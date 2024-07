Site de Trump apresenta imagem de seu rosto ensanguentado para arrecadar fundos

WASHINGTON (Kanishka Singh/Reuters) - O site do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump exibiu uma imagem dele com o rosto ensanguentado na manhã de segunda-feira para pedir aos apoiadores que doassem para sua campanha e se unissem no espírito de unidade e paz após o tiroteio do fim de semana.

O site redirecionou os possíveis doadores para uma página na plataforma de arrecadação de fundos WinRed que mostra uma imagem em preto e branco tirada por um fotógrafo da Associated Press que Trump descreveu como "icônica".

Ela mostra o rosto do candidato republicano coberto de sangue e com o punho erguido em sinal de desafio depois que uma bala perfurou a parte superior de sua orelha direita em um comício na Pensilvânia. A imagem foi legendada com as palavras "FEAR NOT" (não tema) escritas em letras maiúsculas.

Uma mensagem abaixo da imagem dizia: "Unity. Peace. Make America Great Again" (Unidade. Paz. Faça a América Grande Novamente). A página também trazia a assinatura de Trump e dava aos visitantes do site opções de contribuição em diferentes níveis.

Em uma entrevista publicada no final do domingo pelo New York Post, Trump falou sobre as imagens tiradas dele imediatamente após ter sido baleado, incluindo a foto apresentada no site de sua campanha."Muitas pessoas dizem que essa é a foto mais icônica que já viram", disse Trump ao New York Post. "Elas estão certas e eu não morri. Normalmente, é preciso morrer para ter uma foto icônica."

Trump, que está concorrendo com o presidente democrata dos EUA, Joe Biden, nas eleições de novembro, foi baleado por um homem de 20 anos com um rifle semiautomático no sábado no comício em Butler, Pensilvânia, segundo as autoridades.

Um apoiador de Trump que participava do comício foi morto, dois outros ficaram feridos e o suspeito foi morto a tiros por agentes de segurança. O FBI disse que está investigando o tiroteio como uma tentativa de assassinato.

Líderes dos Partidos Republicano e Democrata, incluindo Trump e Biden, apelaram para que o país amargamente dividido se unisse e mantivesse a calma após o tiroteio.

Uma campanha GoFundMe apoiada por Trump para as vítimas do tiroteio no comício do ex-presidente havia arrecadado mais de 3,5 milhões de dólares até o final do domingo.